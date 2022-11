गोवा में क्रिसमस पार्टी के लिए ये जगह हो सकती हैं बेस्ट, एंजॉयमेंट का मिलेगा फुल डोज

Best Places To Celebrate Christmas In Goa: क्रिसमस सेलिब्रेट करना हो तो गोवा से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती. जी हां, यहां क्रिसमस पर एक अलग ही रौनक रहती है. गोवा क्रिसमस से लेकर न्‍यू ईयर सेलिब्रेशन तक सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है. अगर आप भी क्रिसमस के मौके को खास बनाना चाहते हैं और एक बेहतरीन डेस्टिनेशन का प्‍लान बना रहे हैं तो गोवा में क्रिसमस पार्टी अटेंड कर अपने सेलिब्रेशन का डोज दोगुना कर सकते हैं. आपको बता रहे हैं कि क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आप गोवा में किन जगहों पर जाना यादगार हो सकता है.

गोवा में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बेस्‍ट जगहें

अरम्बोल बीच- अगर आप गोवा में बीच पार्टी का मजा लेने चाहते हैं तो कैंडोलिम स्थित अगोडा रोड एरिया स्थित अरम्बोल बीच (Arambol Beach) पहुंचे. यहां पार्टीज के अलावा रात के समय फायर क्रैकर्स शो भी आयोजित किया जाता है जिसे देखने के लिए हजारों की तादात में भीड़ उमरती है.

बेसिलिका ऑफ़ बोम जीसस चर्च- वैसे तो गोवा में सैंकड़ों चर्च हैं लेकिन अगर आपको खास क्रिसमस पार्टी का जश्‍न मनाना है तो आप यहां के बेसिलिका ऑफ़ बोम जीसस चर्च (Basilica Of Bom Jesus) पहुंचें. यह जगह बेंगुइनिम स्थित ओल्‍ड गोवा रोड पर है जहां सप्ताह भर पहले से ही क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. यहां पार्टी में अलग-अलग शहरों से लोग पहुंचते हैं और देर रात तक पार्टी का मजा लेते हैं.

अगौडा फोर्ट- अगौडा फोर्ट(Aguada Fort) गोवा का एक ऐतिहासिक किला है जहां क्रिसमस इव के मौके पर सबसे ज्‍यादा सैलानी पहुचते हैं. यहां की लाइटिंग और किसमस इव प्रोग्राम काफी अच्‍छी होती है और देर रात तक आयोजित की जाती है.

इन जगहों पर भी पार्टी का लें मजाइन खास जगहों के अलावा आप बागा बीच, सैटर्डे नाइट मार्केट, कलंगुट बीच, वगाटर बीच जैसी जगहों पर भी क्रिसमस सेलिब्रेट में हिस्‍सा ले सकते हैं. अगर आप चाहे तो यहां क नाईट क्लब, डांस क्लब, क्रूज़ पर भी क्रिसमस पार्टी में आयोजित मौज मस्ती का आनंद उठा सकते हैं. इसके लिए बेहतर होगा कि आप अभी से ही ऑनलाइन बुकिंग कराएं और जानकारियां हासिल कर लें.

