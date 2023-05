Mother's Day पर मां को कराएं 5 खूबसूरत जगहों की सैर, मिलेगी शांति और सुकून, जल्द करें प्लान

Best Places To Visit With Mom: मां और बच्‍चे के बीच का रिश्‍ता अटूट है. इस रिश्‍ते को निभाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन बड़े हो जाने के बाद हम अपने जीवन में व्‍यस्‍त हो जाते हैं और मां को वक्‍त देने का समय ही नहीं रहता. ऐसे में हर वक्‍त मां के प्रति अपने प्‍यार का इजहार करना भी मुश्किल काम हो जाता है. लेकिन अगर आप इस मदर्स डे को स्‍पेशल बनाना चाहते हैं और मां को सरप्राइज करना चाहते हैं तो मदर्स डे पर अपनी मां के साथ किसी खूबसूरत जगह पर जाने का प्‍लान बनाएं. हम यहां बताते हैं भारत की उन जगहों के बारे में, जिसे आपकी मां जरूर पसंद करेंगी और आप भी एन्‍जॉय कर सकेंगे.

ऋषिकेश- पहाड़, नदी, देवदार के जंगल और देव मंदिरों में घंटियों की आवाज. अगर आप ऐसे माहौल में मां को ले जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश का रुख करें. यहां आप एक तरफ आस्था तो दूसरे तरफ एडवेंचर का लुत्फ भी उठा सकते हैं. ऋषिकेश में मंदिरों के दर्शन के अलावा, तरह तरह के आश्रम, घाट, बाजार आदि का भी मजा आप मां के साथ उठा सकते हैं. शाम को गंगा आरती और फिर जगमगाते गलियों में शॉपिंग का मजा वाकई मां को खुश कर देगा.

वाराणसी- भगवान शिव की प्रिय नगरी, वाराणसी. उत्तर प्रदेश का ये धार्मिक और पौराणिक नगर पवित्र गंगा के किनारे बसा है. यहां की सुबह, दोपहर, शाम और रात, सभी खास हैं और यहां का वातावरण विदेशियों को भी काफी आकर्षित करता है. यहां आप मां के साथ काशी विश्वनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, शाम को गंगा आरती देख सकते है, घाटों की चहल पहल को निहार सकते हैं और यहां के तरह तरह के खाने पीने को भी एन्‍जॉय कर सकते हैं. यकीन मानिये, आपका ये सफर मां के लिए यादगार बनेगा.

माउंट आबू- माउंट आबू जाना भी इन दिनों लोग काफी पसंद कर र‍हे हैं. गर्मी के मौसम ये जगह जन्‍नत बन जाती है. किलो की धरती माउंट अबू जाएं तो सनसेट प्‍वाइंट पर नेचर की खूबसूरती को निहारना ना भूलें, जबकि यहां कई वाइल्‍ड लाइफ सेंचुरी की सैर भी आप दोनों को काफी रोमांचित कर सकती है. यहां कई पौराणिक मंदिर, झील आदि भी हैं जहां आप दो दिन के सैर में काफी कुछ एक्‍सप्‍लोर कर सकते हैं.

नैनीताल- उत्तराखंड स्थित नैनीताल शहर बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती देखते बनती है. पहाड़ों और वादियों में बसे इस जगह पर आप माॅल रोड पर शॉपिंग करा सकते हैं और अच्‍छा वक्‍त गुजार सकते हैं. यकीन मानिये, ये आपके अब तक के मदर्स डे सेलिब्रेशन का बेस्‍ट साल रहेगा.

दार्जिलिंग- अगर आपकी मां को सुकून और शांत माहौल पसंद है तो आप दार्जिलिंग का प्‍लान बनाएं. चाय बागान, ब्रिटिश टाइम की होमस्‍टे सर्विस, खान पान आपको दूसरी दुनिया का अनुभव कराएगा. मई जून में यहां का मौसम भी बड़ा खास होता है. यहां आप वूमन पावर का जीता जाता नजारा देख सकते हैं. ये जगह महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती है जहां महिलाएं बेफिक्र होकर शहर को एक्‍सप्‍लोर कर सकती हैं.

