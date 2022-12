Best Places To Visit In North India With Children: स्‍कूलों में विंटर वेकेशन्स शुरू होने वाली हैं. ऐसे में कई पैरेंट्स बच्‍चों के साथ कहीं घूमने का प्‍लान बना रहे हैं. अगर आप अपने बच्‍चें को भारत की विविधता से भरे कल्‍चर को दिखाना चाहते हैं तो आप उत्‍तर भारत की कई पर्यटन से भरी जगहों पर जा सकते हैं. ये जगहें सुविधाओं से भरी हैं और यहां आप ऐतिहासिक इमारतों, पुरानी संस्कृति, यहां के चिडि़याघर, म्‍यूजियम आदि जगहों को भी एक्‍सप्‍लोर करा सकते हैं.

खास बात ये भी है कि इन जगहों को एक्‍सप्‍लोर करने में आपको अधिक बजट की जरूरत नहीं होगी. तो आइए जानते हैं कि इस बार आप विंटर में बच्‍चों को लेकर कहां जा सकते हैं.

सर्दियों की छुट्टियों में उत्तर प्रदेश की इन जगहों पर घूमें

वाराणसी

वाराणसी यानी काशी विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है. यहां की सांस्कृतिक धरोहरों को देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक आते हैं. इस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है. कहा जाता है कि ये शहर भगवान शंकर के त्रिशुल पर टिका हुआ है. 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर भी यही मौजूद है. यहां आप काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गाकुण्ड मंदिर, सारनाथ, दशाश्वमेघ घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट व बीएचयू आदि घूम सकते हैं.

मथुरा

श्रीकृष्ण जन्मस्थली मथुरा भी घूमने के लिहाज से काफी सुंदर जगहों में से एक माना जाता है. यहां श्रीकृष्ण के सैकड़ों मंदिर हैं जहां बच्चे काफी एन्‍जॉय कर सकते हैं. आप यहां से मथुरा और वृंदावन भी घूम सकते हैं. मथुरा में घूमने के लिए आप प्रेम मंदिर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, राधा कुंड, कंस किला व गोवर्धन पहाड़ी जरूर जाएं.

अयोध्या

भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या. ये जगह भी बच्चों को घुमाने के लिए अच्‍छी है. यहां आपको राम मंदिर के अलावा सरयू नदी (जिसमें भगवान राम के साथ-साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जल समाधि ली थी), श्री राम जन्मभूमि, हनुमान गढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, राम की पौड़ी, नागेश्वरनाथ मंदिर, सीता की रसोई, तुलसी स्मारक भवन, राजा दशरथ समाधि स्थल, मोती महल व बहु बेगम का मकबरा जरूर घूमना चाहिए.

लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जहां बच्‍चों को काफी आनंद आ सकता है. यहां कई ऐसे पार्क हैं जहां जाने के बाद आपके बच्चे काफी एन्‍जॉय करेंगे. ऐतिहासिक स्थलों के अलावा चिड़ियाघर, जामा मस्जिद, भूल भूलैया, बड़ा इमामबाड़ा, ला मार्टिनियर स्कूल, दिलकुशा कोठी, फिरंगी महल, ब्रिटिश रेजीडेंसी, लखनऊ चिड़ियाघर व अंबेडकर मेमोरियल पार्क आप जरूर जाएं.

नैनीताल

उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक नैनीताल को भी आप विंटर में एक्‍सप्‍लोर कर सकते हैं. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती आपको हर बार यहां बुलाएगी. यहां के झीलों में आप बच्‍चों के साथ बोट की सवारी कर सकते हैं और शहर में घूम कर एन्‍जॉय कर सकते हैं. बच्चों के लिए यह जगह एडवेंचरस रहेगी.

दिल्‍लीमुगलों के अतीत को दर्शाता ये शहर दिल्‍ली ऐतिहासिक इमारतों से भरा पड़ा है. दिल्ली में घूमने के लिए आप लाल किला, कुतुबमीनार, पुराना किला, सफदरगंज का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर, बहाई मंदिर, जू, जंतर मंतर आदि घूम सकते हैं. इसके अलावा यहां आप शॉपिंग का मजा भी ले सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)