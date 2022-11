दिसंबर में हनीमून प्लान कर रहे हैं, तो पार्टनर संग बनाएं इन रोमांटिक जगहों का प्लान

Best Honeymoon Destination in Winters in India: भारत में सर्दियों में खूब शादियां होती हैं. नवंबर और दिसंबर में तो जमकर बैंड बाजा बारात का दौर चलता है. शादी के बाद एक-दूसरे को समझने के लिए और साथ में सुनहरा वक्त बिताने के लिए नए नवेले कपल के लिए हनीमून सबसे बेस्ट मूमेंट माना जाता है. शादी चाहे अरेंज हो या लव मैरिज, एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आजकल हनीमून बेस्ट च्वाइस माने जाने लगे हैं. ऐसे में जो कपल हनीमून मनाने के लिए बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन खोज रहे हैं, उनकी तलाश भारत में ही खत्म हो सकती है, क्योंकि यहां हम भारत के बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन शेयर करने वाले हैं, जो नए नवेले कपल्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं साबित होंगे. सर्दियों की बर्फबारी, खुली वादियां और जन्नत से नजारे और इनके बीच एक-दूसरे का साथ. भारत में ऐसे कई डेस्टिनेशन हैं, जो कपल्स के लिए परफेक्ट माने जाते हैं. ये रोमांटिक होने के साथ-साथ ज्यादा भीड़भाड़ वाले भी नहीं है. चलिए जानते हैं ऐसे ही डेस्टिनेशन के बारे में .

कश्मीर

कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है. बर्फ से ढकी वादियां और प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर नजारे, खूबसूरत फूलों की भरमार और रोमांस के लिए शानदार मौसम. कश्मीर को इसलिए बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन कहा जाता है. यहां की बर्फ से ढकी वादियों के बीच नए रिश्तों के प्यार की गर्माहट खूब रंग जमाएगी. आप गुलमर्ग घूम सकते हैं, डल झील में शिकारे का लुत्फ उठा सकते हैं. हरी भरी वादियों की सैर कर सकते हैं और रोमांच का मजा लेना है तो वादियों में दिसंबर जनवरी के बीच एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हैं.

धर्मशालापिछले कुछ दशकों में हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला नए नवेले कपल्स के लिए स्वर्ग बन गया है. यह अपने मनमोहक नजारों और मौसम के चलते बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन में शुमार किया जाने लगा है. बर्फ से लदे ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और कुदरती खूबसूरत नजारों से भरपूर धर्मशाली में एक अनोखी शांति दिखती है जो विदेशियों को भी अपनी ओर खींचती है.

डलहौजीडलहौजी भी भारत के बेस्ट हनीमून प्लेसेज में से एक है. यहां सर्दियों में पहाड़ों पर होती बर्फबारी किसी का भी मन मोह लेती है. डलहौजी की सुहानी सी सुबह, हल्की गर्माहट लिए दोपहर और ठिठुरती रात किसी भी कपल को करीब लाने के लिए अजीब सा सम्मोहन बांध देती है. अपने चारों और हरे-भरे जंगलों से घिरा हुआ डलहौजी शांति के दीवानों को अपनी वादियों में छिपा लेता है. यहां कपल्स के लिए जरूरी और मनभावन एकांत भी है जहां वो अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं. घूमने के लिए डलहौजी में पैट्रिक चर्च, सैन्ट एंड्रयू चर्च, सैन्ट फ्रांसिस जैसे कई सारे चर्च हैं और बकरौटा हिल्स, कालाटॉप वन्यजीव अभ्यारण्य घूमने की मुख्य जगहें हैं. आप खज्जियार भी घूम सकते हैं जिसे मिनी स्विटजरलैंड कहा जाता है.

ऊटीऊटी को अपनी प्राकृति खूबसूरती के चलते ‘क्वीन ऑफ हिल्स’ के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे में एक दूसरे के दिल के राजा और रानी बने कपल के लिए ये बेस्ट डेस्टिनेशन कहा जा सकता है. तमिलनाडू में स्थित ऊटी में खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ, खूबसूरती और असीमित हरियाली लपेटे चाय के बागान आपका मन मोह लेंगे. यहां के घरों की विशेषता है कि यहां घरों की छत लाल रंग की होती है जो अलग ही छटा बना देती है. यहां आपको अपने पार्टनर के साथ टॉय ट्रेन का भी लुत्फ उठाने को मिलेगा और ऊटी की लेक में नौका विहार भी कर सकेंगे.

