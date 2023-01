Best Place In India To Visit With Parents: जब भी हम कहीं परिवार के साथ घूमने का प्‍लान बनाते हैं तो सबसे मुश्किल काम ये लगता है उन जगहों को चुनना, जहां मम्‍मी पापा को जाना अच्‍छा लगे. दरअसल, दोस्‍तों या यंग बच्‍चों के साथ एडवेंचर या मौज मस्‍ती करना आसान होता है, जबकि हर बार माता पिता को तीर्थ कराना उनके और परिवार के अन्‍य सदस्‍यों को भी बोर कर सकता है. ऐसे में अगर आप उन जगहों की तलाश में हैं जहां आपके मम्‍मी पापा एन्‍जॉय कर सकें और कुछ अच्‍छी यादों को बटोरें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. हम बताते हैं कि आप भारत की किन जगहों पर जाने का प्‍लान बनाएं, जहां जाना आसान हो, हर तरह की व्‍यवस्‍था हो और आपके पैरेंट्स ट्रैवल को खूब एन्‍जॉय कर सकें.

मम्‍मी पापा को घुमाने के लिए बेस्‍ट जगहें

जयपुरजयपुर शहर युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को भी बेहद पसंद आती हैं. यहां का हवा महल, छोटे बड़े बाजार, यहां की चहल पहल, लोक कला सभी को खींचती है. यहां आएं तो शाही महल और शाही दावत को जरूर एन्‍जॉय करें. जयपुर घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी माना जाता है.

मैक्लोडगंज

मैक्लोडगंज एक ऐसी जगह हैं जहां आप मठों, संग्रहालयों और मंदिरों के अलावा झील, झरने तिब्बती बस्तियों का आनंद भी उठा सकेंगे. यहां का नामग्याल मठ सबसे बड़े तिब्बती मंदिरों में से एक गिना जाता है जिसे दलाई लामा का निजी पूजा स्थल भी कहा जाता है. अगर आपके माता पिता को एडवेंचर पसंद है तो यहां इंद्रू नाग में पैराग्लाइडिंग के लिए भी जा सकते हैं. घूमने का सबसे अच्‍छा समय दिसंबर और जनवरी को माना जाता है.

इसे भी पढ़ें : झारखंड के इन प्रसिद्ध जगहों पर जाकर भूल जाएंगे हिमाचल और उत्तराखंड, मोह लेगी यहां की प्राकृतिक सुंदरता

ऋषिकेश

ऋषिकेश की यात्रा भी आपके माता पिता को एक यादगार अनुभव दे सकता है. यहां आप आध्यात्मिकता और एडवेंचर दोनों को अनुभव कर सकते हैं. गंगा के दोनों किनारे बसा ये शहर एक अजीब सा आकर्षण रखता है जहां पहुचने के बाद ही लोग दोबारा आना पसंद करते हैं. इस खूबसूरत जगह को आपके मम्मी-पापा भी काफी पंसद करेंगे. ये एक ऐसी जगह है जहां सालों भर सैलानी आते हैं. जबकि घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक माना जाता है.

यह भी पढ़ें- देश में लेना चाहते हैं विदेश घूमने जैसा मजा, तो उत्तराखंड की इन 4 जगहों का फटाफट बनाएं प्लान

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्कअगर आपके मम्‍मी पापा को जंगल जाने का अनुभव नहीं है तो आप एक बार उन्‍हें उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट जरूर ले जाएं. यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जहां आप परिवार सहित एडवेंचर जंगल सफारी कर सकते हैं. आपको बता दें कि ये जगह ऋषिकेश जाने के रास्ते में पड़ता है. यहां भी आप नवंबर से फरवरी के बीच घूमने का प्‍लान बना सकते हैं.

बच्चों की हाइट बढ़ाएंगे ये फूड्स आगे देखें…

मसूरीचारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़ और बर्फ से ढके पहाड़. इस नजारे को देखना आखिर कौन नहीं चाहता. यहां लोग सड़कों पर घूमते हुए पहाड़ी नजारों का मजा ले सकते हैं. यही नहीं, अगर आप झूलाघाट से गन हिल के लिए केबल कार लें तो यकीन मानिए, आपके मम्‍मी पापा के लिए ये लम्‍हा यादगार बन जाएगा. यहां भी आप नवंबर से फरवरी के बीच प्‍लान बना सकते हैं.