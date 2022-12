सर्दियों में बच्चों के साथ घूमने के लिए बेस्ट हैं ये जगहें, सफर रहेगा मजेदार

Famous places to travel with children in winter: सर्दी के मौसम में कई लोगों को घूमना बेहद पसंद होता है. ऐसे में कुछ लोग सोलो ट्रैवलिंग के दीवाने होते हैं. तो ज्यादातर लोग सर्दी आते ही फैमली के साथ ट्रिप प्लान करने में लग जाते हैं. वहीं बच्चों के साथ ट्रैवल करने के लिए कई लोग सर्दियों में किसी अच्छी लोकेशन (Best location) की तलाश में रहते हैं. ऐसे में अगर आप भी बच्चों के साथ टूर पर जाना चाहते हैं तो कुछ जगहों को एक्सप्लोर करना आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

वैसे तो ज्यादातर लोग सर्दियों में पहाड़ों की सैर कर स्नोफॉल को एज्वॉय करना पसंद करते हैं. मगर सर्दियों के दौरान बच्चों के साथ पहाड़ों की ट्रिप प्लान करना न सिर्फ रिस्की हो सकता है बल्कि तेजी से गिरता तापमान बच्चों की सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों के साथ घूमने की कुछ शानदार जगहों के बारे में, जहां की सैर करके आप फुल मस्ती के अलावा बच्चों को काफी कुछ नया भी सिखा सकते हैं.

अंडमान और निकोबार द्वीप

हिंद महासागर में मौजूद अंडमान और निकोबार द्वीप बच्चों के लिए बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन साबित हो सकता है. यहां पर समुद्र की लहरों के साथ सफेद रेत पर बच्चे जमकर मस्ती कर सकते हैं. साथ ही हैवलॉक बीच, राधानगर बीच, मैंग्रोव क्रीक, नॉर्थ बे बीच जैसी जगहों पर आप बच्चों के साथ स्कूबा डाइविंग और डीप सी डाइविंग का भी भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं.

आगरा, उत्तर प्रदेश

सर्दियों में बच्चों के साथ आप दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. दुनियाभर में प्यार की निशानी के नाम से मशहूर ताजमहल की खूबसूरत इमारतों का दीदार कर आप बच्चों को इतिहास से रूबरू करवा सकते हैं. वहीं ताजमहल के अलावा आप आगरा में फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट की सैर करके अपनी ट्रिप को बेस्ट बना सकते हैं.

मुन्नार, केरल

केरल में स्थित मुन्नार का नाम दक्षिण भारत के फेमस हिल स्टेशन्स में गिना जाता है. मुन्नार में आप बच्चों को चाय के खूबसूरत बागान दिखाने के साथ-साथ जंगल सफारी, ट्रैकिंग और कैपिंग जैसी एक्टिविटीज का भी पूरा मजा उठा सकते हैं. वहीं मुन्नार की सैर के दौरान एराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुड़ी हिल्स और टी म्यूजियम की सैर कर आप अपने सफर को यादगार बना सकते हैं.

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड

उत्तराखंड में मौजूद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व माना जाता है. ऐसे में बच्चों के साथ इस पार्क को एक्सप्लोर कर आप 50 से अधिक पेड़ों और जानवरों की प्रजातियां, 25 रेप्टाइल्स की प्रजातियां और 580 पक्षी की प्रजातियों का दीदार कर सकते हैं. साथ ही जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर को सामने से देखना बच्चों के लिए शानदार अनुभव साबित हो सकता है.

दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल

सर्दियों में बच्चों के साथ हिल स्टेशन की सैर करने के लिए दार्जिलिंग की ट्रिप प्लान करना भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. दार्जिलिंग में आप बर्फ से ढके पहाड़ों और चाय के खूबसूरत बागानों की दीदार कर सकते हैं. इसके अलावा टॉय ट्रेन, पैसेंजर रोपवे और हैप्पी वैली टी एस्टेट को एक्सप्लोर कर आप बच्चों को काफी कुछ नया सिखा सकते हैं.