New Year 2023: नए साल पर बच्चों के साथ घूमने का बना रहे हैं प्लान तो बेस्ट होगी दिल्ली की इन जगहों की सैर

Travel destinations for new year with children: नए साल का दिन बच्चों के लिए किसी बड़े फेस्टिवल की तरह होता है. वहीं, पैरेंट्स भी नए साल पर बच्चों को स्पेशल फील करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. ऐसे में कुछ पैरेंट्स बच्चों के लिए शानदार हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं. ज्यादातर लोग न्यू ईयर पर बच्चों को कहीं बाहर घुमाने का प्लान बना लेते हैं. ऐसे में अगर आपके बच्चे भी नए साल (New year) पर घूमने का इंतजार कर रहे हैं तो दिल्ली की कुछ जगहों की सैर आपके लिए बेस्ट हो सकती है.

वैसे तो राजधानी दिल्ली में घूमने की कई खूबसूरत डेस्टिनेशन मौजूद हैं मगर दिल्ली की कुछ जगहों पर बच्चों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना आपके लिए काफी यादगार एक्सपीरियंस साबित हो सकता है. बच्चों के साथ इन जगहों की सैर करके आप नए साल की शाम में चार-चांद लगा सकते हैं. आइए जानते हैं नए साल पर बच्चों के साथ घूमने वाली दिल्ली की कुछ बेस्ट जगहों के बारे में.

राष्ट्रीय रेल म्यूजियम की सैर

नए साल पर आप बच्चों को दिल्ली के चाणक्य पुरी में स्थित नेशनल रेल म्यूजियम की सैर करवा सकते हैं. इस म्यूजियम में बच्चों के साथ टॉय ट्रेन का सफर करते हुए आप रेल से जुड़ी कई जानकारियां बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं. हालांकि, सोमवार के दिन रेल म्यूजियम बंद रहता है. वहीं, हफ्ते के बाकी दिनों में आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में म्यूजियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

एडवेंचर आइलैंड का दीदार

दिल्ली का एडवेंचर आईलैंड देश-विदेश में काफी मशहूर है. इस जगह को बच्चों के लिए बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है. हालांकि एडवेंचर आईलैंड की एंट्री फीस आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है. यहां कि एंट्री फीस हर व्यक्ति के लिए 500 रुपए होती है.

वर्ल्डस ऑफ वंडर जाएं

वर्ल्डस ऑफ वंडर का नाम दिल्ली के फेमस वॉटर पार्क में शुमार है. दिल्ली के नजदीक नोएडा में स्थित इस पार्क में बच्चे कई एडवेंचर एक्टिविटी करने के साथ-साथ गेम्स को भी जमकर एन्जॉय कर सकते हैं.

गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज का सफर

गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज को दिल्ली के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में गिना जाता है. दिल्ली के सईद-उल-अजायब में स्थित गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज का खूबसूरत नजारा बच्चों को काफी आकर्षित करता है. न्यू ईयर पर इस गार्डन में बच्चों के साथ पिकनिक प्लान करके आप नए साल के जश्न को यादगार बना सकते हैं.