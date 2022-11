Destinations In India Where Even Indians Need A Permit To Enter: जब हम इंटरलेशन टूर का प्‍लान करते हैं तो हमें वहां जाने के लिए पहले वीजा अप्‍लाई करना पड़ता है. क्‍या आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां घूमने के लिए आपको इनर लाइन परमिशन यानी कि आईएलपी लेने की जरूरत पड़ती है? द फ्लैपर लाइफ के मुताबिक, आमतौर पर ये वैसी जगहें हैं जहां इंटरनेशनल बॉर्डर हैं और यहां जाने के लिए परमिशन इसलिए लेनी पड़ती है, जिससे उन जगहों पर लोगों के मूवमेंट के बारे में संबंधित अथॉरिटी को जानकारी रहे. इसके अलावा कुछ जगहों पर हर किसी के जाने की मनाही है, ताकि ट्राइबर कल्‍चर प्रभावित ना हो. इनमें कई ऐसी जगहें हैं, जहां ट्राइबल कल्‍चर को प्रोटेक्‍ट किया गया है. तो आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में.

अरुणाचल प्रदेशअरुणाचल प्रदेश स्थित ईटानगर, रोइंग, तवांग, बोमडिला, पासीघाट, भालुकपोंग, जीरो और अनिनी ऐसे टूरिस्ट स्‍पॉट हैं जहां घूमने के लिए इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत होती है. भूटान, म्यांमार और चीन की सीमा के पास बसा यह राज्य सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं. इनर लाइन परमिट के लिए आपको पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और 100 रुपये देने होते हैं और ये परमिट 30 दिनों के लिए वैलिड होता है.

लक्षद्वीपकेंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप अपने समुद्री तटों के लिए दुनियाभर में फेमस है जहों कुल 36 द्वीप हैं. हालांकि केवल 10 द्वीपों पर ही घूमने की व्‍यवस्‍था है. इन द्वीपों पर जाने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती है. परमिशन के लिए पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और 50 रुपये की जरूरत होती है.

नागालैंडखूबसूरत हरी भी वादियों में बसा नागालैंड पर्यटकों को हर साल काफी आकर्षित करता है. लेकिन नागालैंड के कोहिमा, वोखा, मोकोकचुंग, दीमापुर, किफिरे और मोन जैसी खूबसूरत जगहों तक जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ती है. परमिट लेने के लिए पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और 50 रुपये की जरूरत होती है. अगर आप 5 दिनों के लिए परमिट चाहते हैं तो 50 रुपये और 30 दिनों के लिए 100 रुपये लगते हैं.

लद्दाखअगर आप लद्दाख घूमने का प्‍लान बना रहे हैं तो बता दें कि नुब्रा घाटी, खारदुंग ला पास, त्सो मोरीरी लेक, पैंगाँन्ग त्सो लेक, दाह, हनु विलेज, न्योमा, टर्टूक, डिगर ला और तंग्यार जैसी खूबसूरत पर्यटक जगहों पर जाने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है. परमिट के लिए आपको राष्ट्रीयता प्रमाण की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और 30 रुपये देने होते हैं. इस परमिट की वेलिडिटी मात्र एक दिन की होती है.

मिजोरमबांग्लादेश और म्यांमार के बाउंड्री लाइन के बीच स्थित मिजोरम घूमने के लिए भी पर्यटकों को परमिट लेना जरूरी होता है. इसके लिए पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और 120 रुपये देकर अस्थायी जबकि 220 रुपये देकर स्थायी इनर लाइन परमिट बनवाया जाता है.

सिक्किमसिक्किम के त्सोंगमो लेक, नाथूला, गोइचला ट्रैक, गुरुडोंगमार लेक और युमथांग जैसी दिलचस्प जगहों पर घूमने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है. हालांकि यहां जाने के लिए रुपये की जरूरत नहीं पड़ती.