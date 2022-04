Travel Guide: वीकेंड पर दिल्ली के पास इन जगहों पर घूमने की बनाएं प्लानिंग, कम बजट में निपटाएं सफर

Best Places To Visit In April Near Delhi: अगर अप्रैल के महीने में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जगहों पर आपको जरूर जाना चाहिए. ये जगहें न सिर्फ अप्रैल के महीने में घूमने के लिए परफेक्ट हैं बल्कि इन जगहों पर आप कम समय और कम बजट (Low Budget) में भी घूम सकते हैं. आपको इन खास जगहों पर पहुंचकर काफी सुकून (Peace) मिलेगा. इन जगहों पर आप वीकेंड ट्रिप (Weekend Trip) के लिए जा सकते हैं.