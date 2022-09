प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थानों का संगम है जादुई नगरी 'मांडू', यादगार बन जाएगी ट्रिप

Things to see in Mandu: मध्य प्रदेश का शहर मांडू अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक जगहों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और प्राचीन स्थानों की वजह से इसे जादुई नगरी भी कहा जाता है. अगर आप घूमने के शौकीन हैं, तो एक बार मांडू जरूर जाएं. यहां आपको हर तरह का आनंद मिलेगा. बारिश मौसम में इस जगह जाने में खूब मजा आता है. यहां के नजारों का आनंद लेना किसी जन्नत के अनुभव से कम नहीं है. इस जगह पर बहुत सी हेरिटेज साइट भी हैं. जहाज महल जैसी जगहों पर बोटिंग करने का भी अपना ही एक अलग मजा है. यहां पर कई सुंदर झीलें भी हैं. यह जगह अफगान आर्किटेक्चर से रू-ब-रू कराती है. कई पैलेस भी यहां मौजूद हैं जो इतिहास का अनुभव करवाने में आपकी मदद करेंगे. मांडू के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए.

घूमने के लिए फेमस डेस्टिनेशंसयहां के प्रसिद्ध बाज बहादुर पैलेस पर जरूर जाएं. बड़े बड़े पहाड़ों और हरियाली के बीच यह महल 16वीं सदी में बनाया गया था. यहां से रानी रूपवती पवेलियन को भी देखा जा सकता है. मांडू के प्रसिद्ध गेट या फिर दरवाजे इस जगह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं और यहां जाना आपके लिए यादगार अनुभव बन सकता है.

ये भी पढ़ें: हर बार मनपंसद परफ्यूम लगाने से बेहतर है ओकेजन के हिसाब से चुनें परफ्यूम

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

इन जगहों पर जाना भी न भूलेंजहाज महल यहां का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन है. यह सुल्तान घीयस उद दिन खिलजी द्वारा बनाई गई है और यह पानी में डूबता नहीं है इसलिए इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. अगर नई नई जगहों के इतिहास या फिर आर्किटेक्चर को देखना पसंद करते हैं तो हिंडोला मंदिर में जरूर जाएं. यह भी मांडू का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है.

Feng Shui Tips: इन जानवरों के शोपीस लाते हैं सौभाग्य आगे देखें…

शॉपिंग करना भी रहेगा मजेदारजामा मस्जिद जैसी जगहों पर जाने का प्लान भी जरूर बनाएं क्योंकि यह जगह अफगान आर्किटेक्चर के दर्शन करवाने में मदद करती है. अगर शॉपिंग आदि में रुचि रखते हैं तो फिर लोकल शॉप्स पर जा कर चंदेरी, ब्लॉक प्रिंट, सिल्क और शिफॉन की खरीदारी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: परफ्यूम को इस तरह से करें स्टोर, लंबे समय तक खुशबू रहेगी बरकरार