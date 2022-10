ट्रैवलिंग में फ्लाइट लेने के दौरान एसिडिटी से बचने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं

Foods to Eat or Avoid during Flight : घूमना भला किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन घूमने निकलने से पहले हेल्थ और खासकर पेट का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है. ट्रैवलिंग के दौरान कई लोगों को पेट में एसिडिटी और हार्टबर्न जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ये समस्या खासतौर से उन्हें होती है, जो की पहले से पेट की परेशानियों से जूझ रहे हों. यदि सफर लंबे समय का हो तो बैठे-बैठे पेट में गैस बनने लगती है, जिसके कारण भी एसिडिटी जैसी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इस दौरान डाइजेशन का ध्यान रखते हुए अपने खानपान को लेकर सजग रहना बेहद जरूरी होता है. इसके लिए इसकी जानकारी बहुत जरूरी है की ट्रैवलिंग में फ्लाइट के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं.

ट्रैवलिंग के दौरान एसिडिटी से बचने के लिए क्या खाएं

पानी पिएं :

पाराडे डॉट कॉम के मुताबिक, ट्रैवलिंग के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि एसिडिटी की परेशानी से बचने के लिए हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है, इसलिए ट्रैवलिंग के लिए निकलने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पीना ना भूलें.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

सुपर फूड' चिया सीड्स के ये हैं फायदे आगे देखें…

फ्रूट्स खाएं :

सफर में जाने से पहले ऑरेंज और केला खाएं, क्योंकि ऑरेंज विटामिन सी के साथ साथ वॉटर का अच्छा सोर्स है, जो को बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने में सहायक होता है और केला डाइजेशन के लिए मददगार माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्लॉट से लड़ने वाले पोटैशियम मौजूद होते हैं.

अनसॉल्टेड नट्स :

ट्रैवलिंग के लिए फ्लाइट लेने से पहले अनसाल्टेड नट्स खाने से वॉटर रिटेंशन और ब्लॉट की समस्या से राहत मिल सकती है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर और प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम भी मौजूद होता है.

मुंह का कैंसर: सामान्य दिखने वाले लक्षण भी हो सकते हैं जानलेवा, जानें कारण और बचने के तरीके

ट्रैवलिंग के दौरान एसिडिटी से बचने के लिए क्या ना खाएं

नमकीन फूड आइटम्स से दूरी :

नमकीन खाने से प्यास बढ़ती है और इससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, इसलिए फ्लाइट लेने से पहले या उसके दौरान नमकीन फूड आइटम्स खाने से बचें.

चाय-कॉफी पीने से बचें :

कॉफी में कैफीन होता है जो की गैस्ट्रिक प्रोब्लम को बढ़ावा दे सकता है और पेट भी खराब कर सकता है. इससे ट्रैवलिंग के प्लान पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए कॉफी पीने से बचें.

फास्ट फूड को ना कहें :

फास्ट फूड्स में सोडियम और फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो डाइजेशन में होने वाले प्रोब्लेम्स के जिम्मेदार हो सकते हैं, इसलिए ट्रैवलिंग में फ्लाइट के दौरान या पहले फास्ट फूड से दूरी बनाए रखें.

इम्यूनिटी मजबूत कर इन गंभीर बीमारियों से बचाता है नींबू पानी, वेट लॉस में भी कारगर