साल 2023 में सैलानियों की हो सकती है बल्ले-बल्ले, इन 5 जगहों को देखने का मिलेगा मौका !

New Travel Attractions To Be Added In 2023: साल 2023 दस्‍तक देने वाला है. कई लोग नए साल पर नई नई जगहों पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं. कुछ लोगों को नई चीजें एक्‍सप्‍लोर करना पसंद होता है और वे हर वक्‍त वए डेस्टिनेशंस की तलाश में रहते हैं. तमाम डेस्टिनेशंस को इस साल सैलानियों के लिए खोला जा चुका है, तो कई जगहों पर काम चल रहा है. आपको जानकर खुशी होगी कि साल 2023 आपको कई एक्‍साइटमेंट वाली जगहों को एक्‍प्‍लोर करने का मौका देगा. यहां हम उन जगहों के बारे में बता रहे हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है और साल 2023 में ये काम पूरा होने की उम्मीद है. इसके बाद यहां के दरवाजे सैलानियों के लिए खोल दिए जाएंगे.

2023 में तैयार हो सकती हैं ये खास चीजें

नया पंबन ब्रिज, रामेश्वरम- नैटिव प्‍लैनेट के अनुसार, अगर आप अब तक रामेश्‍वरम नहीं गए हैं तो बता दें कि अगले साल मार्च तक यहां बन रहा पंबन ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा. इस ब्रिज के काम को पूरा कर लेने के बाद लोग रेलवे लाइन से आसानी से इस जगह त‍क पहुंच सकेंगे. इस तरह ये सफर आसान होने के साथ साथ रोमांचक भी बन जाएगा.

राम मंदिर, अयोध्या- अगर आप भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या जाने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अगले साल यहां जाने का प्‍लान करें. दरअसल साल 2023 के अंत तक राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने का प्लान है. अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर साल 2024 के शुरुआत में पूरी तरह से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा. यहां का काम काफी तेजी से चल रहा है और अब तक काफी काम तो पूरा हो चुका है.

अयोध्या मस्जिद, अयोध्या- अयोध्या में बन रही ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाने की बात भी की जा रही है. इस तरह ये जगह भी लोगों के जाने के लिए एक धार्मिक स्‍थल बन जाएगी. ऐसे में अगले साल आप ट्रैवल लिस्ट में इसे भी शामिल कर सकते हैं और यहां के आसपास चैरिटेबल अस्‍पताल, सभागार, भोजनालय, रिसर्च सेंटर आदि को भी देख सकते हैं.

बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, राउरकेला- अगर आप खेल प्रेमी हैं और बेसब्री से अगले साल होने वाले हॉकी विश्‍व कप का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें कि ओडिशा के राउरकेला में बन रहा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम अगले साल तक पूरा हो जाएगा. फिलहाल अभी यहां काम निर्माणधीन है. बता दें कि यह देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा जहां पर अगले साल पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी की जानी है.

आईजीआई एयरपोर्ट का चौथा रनवे- अगर आप काफी एयर ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी हो सकती है. दरअसल, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का अगले साल तक चौथा रनवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है. अभी इसका ट्रायल चल रहा है. इस तरह ये देश का पहला और एकमात्र एयरपोर्ट बन जाएगा जहां 4 रनवे की सुविधा होगी.