ट्रैवलिंग के दौरान दूषित खाने और पीने से बचने के ये हैं सिंपल उपाय, सफर में नहीं होगी तबियत खराब

Tips To Avoid Contamination In Food And Water During Traveling : गर्मी के मौसम में अगर आप सफर की सोच रहे हैं तो सबसे ज्‍यादा चिंता गर्मी और खाने पीने की व्‍यवस्‍था को लेकर होती है. दरअसल गर्मी के मौसम में कई बार हम दूषित खाना खाकर या खराब हो चुके खाने को अंजाने में खा लेते हैं. जिससे डायजेशन की समस्‍या से लेकर फूड प्‍वाइजनिंग तक हो सकती है. ऐसे में सफर का सारा मजा तो खराब होता ही है, पूरे सफर में दवाइयों और डॉक्‍टर के चक्‍कर अलग काटने पड़ते हैं. अगर आप ऐसी समस्‍याओं से बचने के लिए अपने ट्रैवल प्‍लान को बनाते समय कुछ बातों को ध्‍यान में रखें तो इन समस्‍याओं से बच सकते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्‍स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप ट्रैवलिंग को बिना किसी प्रॉब्‍लम के एंज्‍वॉय कर सकते हैं और पूरे सफर में फूड प्‍वाइजनिंग की समस्‍या से बचे रह सकते हैं.

अपना पानी लेकर चलें

ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप अपना पानी खुद कैरी कर रहे है तो ऐसी समस्‍याओं से बचे रह सकते हैं. आप अच्‍छी कंपनी का मिनरल बोतल खरीदें और प्‍यास लगने पर इसी को पियें. जब ये खत्‍म हो जाए तो फिर से खरीदकर साथ में रख लें. ऐसे में आप अगर ढाबों पर खाते हैं तो अपना पानी ही इस्‍तेमाल करें.

सड़क पर खाने से बचें

अगर आप स्‍ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो बता दें कि कम से कम गर्मी के मौसम में आप इन्‍हें खाने से बचें. ये आसानी से गर्मी में खराब हो जाते हैं और दूषित हो जाते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप भोजन करने के लिए किसी साफ-सुथरे रेस्तरां का चयन करें.

सलाद या कच्‍चे खाने से बचें

ट्रेवलिंग के दौरान कटे हुए फल या कच्‍ची सब्जियों को खाने से बचें. इनमें आसानी से बैक्‍टीरिया पनप जाते हैं और ट्रेवलिंग के दौरान आपको बीमार कर सकते हैं. बेहतर होगा कि आप इन्‍हें खासतौर पर गर्मी में खाने से बचें.

गर्म फूड ही खाएं

ट्रेवलिंग के दौरान जब भी खाना खरीदें तो ऐसा ही खरीदें जो गर्म और ताजा हो. इन चीजों में कीटाणू नहीं पनपते और आपकी सेहत को नहीं बिगाड़ते.