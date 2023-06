Best Places For Yoga And Nature Connection: योग और प्रकृति से जुड़ाव रखने वाले ज्यादातर लोग, छुट्टियों में घूमने के लिए भी ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां का माहौल शांतिपूर्ण हो. साथ ही वो इस दौरान योग और नेचर से भी कनेक्ट रह सकें. आज हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताते हैं (Best destination for yoga) जो घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि योग और प्रकृति के लिहाज से भी बेस्ट हैं.

वैसे तो देश भर में ऐसी जगहों की कमी नहीं है, जहां आप प्रकृति को निहार सकते हैं. योग के लिए भी कई सारे केंद्र खुले हैं, जहां आप ध्यान लगाते हुए तमाम योग मुद्राएं कर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जो योग नेचर और घूमने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकती हैं. तो आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में.

मैसूर, कर्नाटक

योग और प्रकृति में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए कर्नाटक के मैसूर जाना बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है. इस जगह पर आप देश के टॉप 24 योग विद्यालयों में शामिल मंडला योग शाला में योग करते हुए शानदार अनुभव कर सकते हैं. साथ ही धार्मिक प्रवत्ति के लोग सोमनाथपुरा मंदिर और चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं. इतना ही नहीं घूमने के लिहाज से आप मैसूर पैलेस, बृंदावन गार्डन और रेल संग्रहालय की सैर भी कर सकते हैं.

त्रिवेंद्रम, केरला

केरला के त्रिवेंद्रम की सैर करना भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. यहां आप शिवानंद योग वेदांत धन्वंतरि आश्रम का रुख कर सकते हैं. यहां आपको आंतरिक शांति का अहसास होगा. इतना ही नहीं घूमने के लिए भी यहां बहुत सी जगह काफी फेमस हैं. वेकेशन को यादगार बनाने के लिए आप कनककुन्नू पैलेस, हैप्पी लैंड वाटर थीम पार्क और पूवर द्वीप जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं. इसके साथ ही आप यहां मौजूद कारिकाकोम चामुंडी देवी मंदिर, पझवंगड़ी गणपति मंदिर, भगवती मंदिर और अजिमाला शिव मंदिर में शीश भी नवा सकते हैं.

उत्तरकाशी, उत्तराखंड

नेचर, योग और सैर के लिहाज से आपके लिए उत्तरकाशी जाना भी बेस्ट हो सकता है. यहां आप स्वामी शिवानंद आश्रम का रुख कर सकते हैं. जहां से अब तक हजारों की संख्या में योग गुरु तैयार किये जा चुके हैं. इतना ही नहीं यहां आप खेदी वाटरफॉल, नचिकेता ताल झील, शिवानंद कुटीर, मनेरी बांध और तपोवन कुटी जैसी जगहों की भी सैर कर सकते हैं.

कोयंबटूर, तमिलनाडु

योग साधना और प्रकृति की खूबसूरती के लिए फेसम तमिलनाडु के कोयंबटूर की सैर भी आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित हो सकती है. यहां आप वेल्लनगिरि पर्वतों की तलहटी में मौजूद ईशा योग केंद्र जा सकते हैं. ये योग केंद्र का बहुत ही खास केंद्र-बिंदु है. इस जगह पर आप योग से जुड़े नए-नए एक्सपीरियंस तो हासिल कर ही सकेंगे, साथ ही प्रकृति से भी कनेक्ट हो सकेंगे. यहां स्थित आदियोगी शिव की विशाल प्रतिमा बहुत ही मनमोहक है.