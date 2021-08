नेचुरल तरीके से भी हटा सकते हैं चेहरे के अनचाहे बाल, अपनाएं ये 3 घरेलू उपाय

Home Remedies To Get Rid Of Facial Hair : चेहरे पर वैक्सिंग करना और अनचाहे बालों को हटाना कई महिलाओं के लिए मुश्किल भरा काम होता है. फेस पर छोटे-छोटे बाल पूरे लुक को खराब कर देते हैं लेकिन चेहरे के बाल (Facial Hair) कुछ हफ्तों में सैलून जाकर हटाना भी मुश्किल लगता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपायों की मदद से इन्‍हें हटाया जा सकता है. ये उपाय काफी आसान और प्रभावी हैं. ये आपके चेहरे के बालों को प्राकृतिक (Naturally) रूप से हटाने के साथ-साथ स्किन को क्‍लीन और एक्‍सफोलिएट भी करेंगे. तो आइए जानते हैं कि आप कैसे घरेलू उपायों (Home Remedies) को अपना कर ऐसा कर सकते हैं.

चेहरे के बालों को हटाने के घरेलू उपाय

1. नींबू और शहद का प्रयोग

आप दो चम्मच चीनी और नींबू का रस और एक चम्मच शहद को एक कटोरी मे अच्‍छी तरह से मिलाएं. 3-4 मिनट तक गर्म पानी में कटोरी को रखकर गर्म करें. पेस्ट ठंडा हो जाए तो प्रभावित जगहों पर पाउडर की जगह कॉर्नस्टार्च लगाएं और पेस्ट को बालों के बढ़ने की दिशा में फैलाएं. अब एक वैक्सिंग स्ट्रिप या सूती कपड़े के रुमाल की मदद से बालों को बढ़ने की विपरीत दिशा से झटके से खींचकर निकालें. इसी तरह चेहरे के सारे बालों को आप निकाल सकते हैं.

2. दलिया और केले का प्रयोग

पके हुए एक केले को मिक्‍सी में ब्‍लेंड करें और इसमें दो बड़े चम्मच दलिया मिलाएं. अब इसका पेस्‍ट बना लें. चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक इससे हल्‍के हाथों से मसाज करें. अब इसे ठंडे पानी से धो लें. दलिया हाइड्रेटिंग स्क्रबर की तरह काम करता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा से रेडनेस को दूर करने में मदद करते हैं.

3.आलू और दाल का प्रयोग

रात भर 5 चम्‍मच दाल को भिगोएं और सुबह इसका पेस्‍ट बना लें. इसके बाद आप एक कटोरी में आधा आलू का रस, एक चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाएं. अब दाल के पेस्‍ट के साथ इसे मिलाएं और मिक्स कर लें. चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करते रहें. लगभग 20 मिनट के बाद इसे धो लें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)