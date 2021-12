नए-नए बने हैं पिता या बनने जा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर रखें ख्याल

tips for becoming a new father: माँ की तरह ही पिता के ज़ज्बात (Emotion) भी बच्चे से जुड़े होते हैं, इन जज़्बातों को और भी गहरा (Deep) बनाने के लिए, होने वाले पिता या जो नए पिता बने हैं वो इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.बच्चे के जन्म लेते ही उनके लिए कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत होने लगती है. बच्चे की ज़रूरत का सारा सामान जैसे कपड़े, खिलौने, दवाइयां, बिस्तर और कमरे को तैयार करने की कोशिश खुद भी करें और अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी तैयारियां पूरी करवाएं,