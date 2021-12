नए मेथड से कोरोना सहित कई बीमारियों के लिए प्रभावी और सस्ती वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक

British Researchers Developing new Covid-19 vaccines : ब्रिटेन के रिसर्चर्स नई पद्धति (new method) का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 व अन्य बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड (University of Sheffield) ने एक बयान में बताया कि नई उत्पादन तकनीक आम दिनों में विकासकर्ताओं और निर्माताओं को उत्कृष्ट प्रक्रिया उपलब्ध कराएगी, ताकि कैंसर, मेटाबॉलिज्म संबंधी विकार (metabolic disorders), दिल और इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन का विकास किया जा सके.