Yoghurt And Turmeric Under Eye Mask: दरअसल, लंबे समय तक काम करने की वजह से आंखों के नीचे सूजन (Puffiness) की समस्‍या इन दिनों काफी देखने को मिल रही है. इसके अलावा, रात में अच्‍छी नींद न लेने की वजह से भी आंखों के नीचे की नाजुक स्किन पर थकावट का असर नजर आने लगता है. ऐसे में दही और हल्‍दी का आई मास्‍क (Yoghurt And Turmeric Under Eye Mask) काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. इस डीआईवाई मास्‍क (DIY Mask) को बनाने के लिए अधिक मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और इसका कोई साइड इफेक्‍ट भी नहीं होता है.

ये हैं फायदे?

दरअसल, हल्‍दी स्किन के लिए काफी फायदेमंद चीज है. स्किन की हर समस्‍या को ठीक करने के लिए बरसों से इसका प्रयोग किया जाता रहा है. ये स्किन पर मैजिक की तरह काम करता है और स्किन पर होने वाली हर तरह की समस्‍या में फायदा पहुंचाता है. हल्‍दी में एंटीऑक्‍सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है जबकि इसमें इन्फ्लामेंट्री गुण भी मौजूद होते हैं. जिस वजह से यह स्किन में किसी तरह की सूजन आदि को आसानी से ठीक कर सकता है. यह स्किन के ब्राइटनेस को बढ़ाता है और पफीनेस (puffiness) को कम करता है.

जबकि दही भी स्किन के लिए काफी फायदेमंद है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को एक्‍सफोलिएट करने का काम करता है. यह स्किन के नीचे की स्किन को बहुत ही आसानी से एक्‍सफोलिएट करता है और डेड स्किन सेल्‍स को हटाता है. जिस वजह से अंडरआई केयर के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होता है.

इस तरह बनाएं अंडर आई मास्‍क

इसे बनाने के लिए एक कटोरी में आप एक चम्‍मच दही और एक चम्‍मच हल्‍दी लें और अच्‍छी तरह से फेट लें. अब चेहरे को पानी से धोकर और सुखाकर आंखों के नीचे इसे अप्‍लाई करें. इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को साफ कर लें. कुछ देर तक आंखों के नीचे पीलापन रहेगा लेकिन फिर ये अपने आप चला जाएगा.

आप इस अंडर आई मास्क (Under eye mask) को वीक में तीन दिन लगाएं. बेहतर होगा कि रात में सोने से पहले इसे अप्‍लाई करें और साफ कर सो जाएं. आप पाएंगे कि दो वीक में आपके आंखों के नीचे की चमक लौट आई है और चेहरे से पफीनेस गायब हो गई है. हालांकि, अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो आपको पैच टेस्‍ट लेने के बाद ही इसका प्रयोग करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)