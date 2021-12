इन 12 देशों में क्रिसमस मनाने के हैं अलग-अलग और यूनिक ट्रेडिशन, जानकर रह जाएंगे हैरान

Unique Christmas Traditions From Around The World : क्रिसमस आते ही सेलिब्रेशन (Christmas Celebration) का माहौल हमारे चारों तरफ दिखने लगता है. इस दिन को हर देश अलग अलग तरीके से मनाता है. हर किसी का अपना अलग सेलिब्रेशन स्‍टाइल है और अपने यूनिक ट्रेडिशन (Unique Traditions) को सालों से लोग फॉलो करते आ रहे हैं. कहीं क्रिसमस बॉल का आयोजन होता है तो कहीं लैटिन फेस्टिवल. कई जगहों पर लोग दोस्‍तों या रिश्‍तेदारों के घर जाकर पिकनिक मनाते हैं और क्रिसमस कैरोल गाते हुए मौज मस्‍ती करते हैं. तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनियाभर के देशों (Around The World) में किस तरह लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं.