मॉनसून में इन 4 तरीकों से करें ग्लिसरीन का यूज़, नहीं होगी स्किन पर इरिटेशन

Know How To Use Glycerin : मॉनसून (Monsoon) में स्किन पर कई तरह की समस्‍याओं से हम दो चार होते हैं. कभी स्किन (Skin) पर इचिंग की प्रॉब्‍लम होती है तो कभी रूखापन. इस मौसम में कई लोगों को ड्राइनेस की समस्‍या होती है जो चेहरे की रौनक को कम कर देता है. ऐसे में जब लोशन आदि लगाते हैं तो चेहरे पर एक्‍ने, पिंपल्‍स आदि आने लगते हैं. ऐसे में स्किन की देखभाल करने के लिए ग्लिसरीन इस मौसम में काफी उपयोगी होता है. ग्लिसरीन (Glycerin) से चेहरा ग्लोइंग तो बनता ही है, इससे स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होता. तो आइए जानते हैं कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल हम मॉनसून में किस तरह कर सकते हैं.

मॉनसून में ग्लिसरीन का इस तरह करें उपयोग

1.मेकअप रिमूवल

ग्लिसरीन एक बेहतरीन मेकअप रिमूवर के तौर पर काम करता है. मेकअप हटाने के लिए आप मेकअप रिमूवर की जगह इसका इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके लिए आप ग्लिसरिन को रोज़ वॉटर के साथ मिलाएं और कॉटन बॉल पर लगाकर मेकअप रिमूव करें. इस बात का ध्‍यान रखें कि ये आंख के अंदर ना जाए.

इसे भी पढ़ें : सोने से पहले मेकअप हटाना है बहुत जरूरी, वरना चेहरे पर आ सकता है जल्‍दी बुढ़ापा

2.टोनर

जब आप ग्लिसरीन को स्किन पर रेग्‍युलर अप्‍लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन में कसाव लाता है. इसलिए आप इसे टोनर की तरह अपने स्किन केयर रुटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा कप गुलाब जल लें और इसमें एक चम्‍मच ग्लिसरिन डालें. अब इसे कॉटन बॉल की मदद से स्किन पर अच्‍छी तरह अप्‍लाई करें.

3.मॉइस्चराइज़र

स्निक की ड्राइनेस को दूर करने के लिए कई कॉस्‍मेटिक कंपनियां इसका उपयोग करती हैं. आप भी अपनी स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह इसे प्रयोग कर सकते हैं. आप चाहें तो इसे बादाम तेल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : चेहरे पर आ गई है डलनेस, तो डेड स्किन को मिनटों में इस तरह हटाएं

4.नाइट क्रीम

आप इसे नाइट क्रीम के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं. ये आपकी स्किन को रात भर नेचुरल तरीके से हाइड्रेट करेगी और यूथफुल बनाएगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)