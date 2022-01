Use This Type Of Skin Care Products After The Age Of 50 : अगर आप चेहरे को साफ करने के लिए जेल या फोम वाले फेस वॉश का इस्‍तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा कि आप इन्‍हें आज से ही प्रयोग में लाना बंद करें और क्रीमी फेस वॉश का इस्‍तेमाल करें. ये स्किन (Skin) को नेचुरली प्लम्प बनाने में मदद करेगा और स्किन को ड्राई होने से रोकेगा. इसके अलावा 50 साल की उम्र के बाद (Age Of 50) जब भी स्किन केयर प्रोडक्‍ट (Skin Care Products) खरीदें तो यह चेक करें कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, रेटिनॉल और पेप्टाइड्स आदि हैं या नहीं. ऐसे इंग्रीडिएंट्स स्किन के कोलेजन प्रोडक्‍शन को बेहतर रखने में मदद करते हैं.एक उम्र के बाद त्वचा अपना लचीलापन खो देती है और उसे नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज रखने के लिए कोई क्रीमी टेक्सचर वाला मॉइस्चराइजर चुनना बहुत ही जरूरी है.