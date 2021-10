टूथ ब्रश हो गया हो पुराना तो इन तरीकों से करें इस्तेमाल, हो जाएगा पैसा वसूल

Uses of Old Tooth Brush: अपने दांतों (Tooth) की सही देखभाल के लिए ज्यादातर लोग अच्छी कंपनी का एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथ ब्रश (Tooth brush) इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. जिसके लिए पचास या इससे ज्यादा रुपए आपको हर-तीन चार महीने में एक टूथ ब्रश के लिए खर्च करना ही पड़ते है. वैसे तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है लेकिन कोरोना लॉक डाउन के बाद ये थोड़े पैसे भी बहुत लोगों को ज्यादा महसूस होते हैं. ऐसे में अपने पुराने टूथ ब्रश का इस्तेमाल (Use) आप कुछ जरूरी चीजों की सफाई के लिए करके इसका पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं. तो आइये जानते हैं कि पुराने टूथ ब्रश का इस्तेमाल आप किन चीजों के लिए कर सकते हैं.

ज्वेलरी की सफाई

किसी भी तरह की ज्वेलरी को कई बार पहनने के बाद इनका गंदा होना लाज़मी है. इसकी गंदगी को दूर करने के लिए आप पुराने टूथ ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं. टूथ ब्रश से सफाई करने से ज्वेलरी डिजाइन के बीच लगी गंदगी को भी आसानी से साफ़ किया जा सकता है.

ब्लेंडर ब्लेड की सफाई

खाना बनाते समय ब्लेंडर का इस्तेमाल नॉर्मल तौर पर हर कोई करता है. लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद इसके ब्लेड को धोना काफी मुश्किल हो जाता है. इसको साफ करने के लिए आप पुराने टूथ ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कंघी और हेयरब्रश की सफाई

कई बार कंघी या हेयर ब्रश को धोने के बावजूद इनके बीच में मैल जमा रह जाता है. इसको नार्मल तौर पर साफ करना आसान नहीं होता है. इस मैल और गंदगी को साफ़ करने के लिए आप पुराने टूथ ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कंप्यूटर की-बोर्ड की सफाई

लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते-करते इसके की-बोर्ड में काफी धूल-मिट्टी जमा होने लगती है. जो कपड़े से साफ करने के बावजूद प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाती है. ऐसे में कंप्यूटर की-बोर्ड की सफाई करने के लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथ ब्रश की मदद ली जा सकती है. ये कीज़ के बीच में जमी धूल-मिट्टी को आसानी से साफ कर सकता है.

पानी की बोतलों की सफाई

पानी की बोतलें तो हर घर में इस्तेमाल होती हैं. बोतल के अंदर की सफाई आसान न होने की वजह से लोग इन बोतलों को केवल ऊपरी तौर पर साफ कर लेते हैं. जिसकी वजह से इनमें बैक्टीरिया पनपने का डर रहता है. इन बोतलों के अंदर की सफाई करने के लिए आप इन पुराने टूथ ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्रश के हैंडल को बड़ा करने के लिए आप किसी लकड़ी या प्लास्टिक की बेकार पड़ी छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)