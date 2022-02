Valentine's Day Love Yourself : कई लोग हैं जो अपने व्‍यस्‍त जीवन या पर्सनल वजहों से प्‍यार और रोमांस (Romance) से अछूते रह जाते हैं और वैलेंटाइन डे (Valentine’s Day) के आते ही परेशान और निराश महसूस करने लगते हैं. लेकिन आपको बता दें कि यह एक नकारात्‍मक सोच है जिसकी वजह से हम खुद की अच्‍छी चीजों को नोटिस करने का समय नहीं निकालते और खुद के प्रति प्‍यार (Self Love) और सेल्‍फ केयर (Self Care) को इग्‍नोर करने लगते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप इस साल वैलेंटाइन डे पर खुद को किस तरह प्‍यार कर सकते हैं और सेल्‍फ केयर-सेल्‍फ लव को अपने जीवन में किस तरह शामिल कर सकते हैं.