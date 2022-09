इंटरव्यू में पूछी गई बैंकों की खास बात, बंदे का जवाब जानकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

लड़का – वो दिन भी जल्दी आएगा,लड़की – तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे..?लड़का – ऐसा सोचना भी मत!लड़की – मुझे रोज शॉपिंग कराओगे.?लड़का – क्यों नहीं बहुत सारी!लड़की – तुम्हारे जिंदगी में कोई और तो नहीं..?लड़का – नहीं बिल्कुल नहीं!लड़की – You Love ME NA…?लड़का – YES डियरलड़की – 0H DEAR😘....Reality देखने के लिएअब एक बार नीचे से ऊपर पढ़ते जाओ..

जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है,Image-canva

लड़का-आज एक लड़की का मैसेज आया...लड़की- पोस्ट करने के सिवाये कुछ और भी आता है क्या ??

लड़का- हां जी, हाथ छोड़कर साइकिल चला लेता हूं.

मजेदार चुटकुलों का भंडार जमा है. पढ़ते रहिए,image – canva

इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया- बैंकों की खास बात बताओबंदे ने जवाब दिया – बैंक वाले भी गजब हैं, सबको होम लोन देते हैंलेकिन खुद की ब्रांच किराए पर खोलते हैं