सुबह जल्दी उठने की सारी कोशिशें हो चुकी हैं नाकाम? इन आसान टिप्स से विश होगी पूरी!

Wake up Early Morning Tips: सुबह जल्दी उठना (Wake up Early in The Morning) दिनभर के लिए शरीर को ऊर्जा से भर देता है. हमारे आसपास कई लोग हैं जो सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वे अपनी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं. सुबह जल्दी न उठ पाने की सबसे बड़ी वजह आलस होता है जो हमें जल्दी उठने से रोक देता है. सर्दियों के मौसम (Winter Season) में तो सुबह जल्दी उठना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है. ये बात भी उतनी ही सही है कि सुबह जल्दी उठना ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है बल्कि यह हमारी मानसिक सेहत और मन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. यही वजह है कि सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह खुद भी जल्दी उठते रहे हैं और युवाओं को सूर्योदय से पहले उठने की सलाह देते रहे हैं.

सुबह जल्दी उठना कई तरह से फायदेमंद होता है. इससे न सिर्फ हम दिनभर चुस्त रहते हैं, बल्कि हमारे कई काम भी सबसे से पहले पूरे हो जाते हैं. देर से उठने पर शरीर में स्ट्रेस और आलस भी फील होता है. सुबह जल्दी उठना कई बीमारियों से बचाव का एक प्राकृतिक तरीका भी है. आप भी अगर सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करने पर आपको सुबह जल्दी उठने में ज्यादा आसानी होगी.

सुबह जल्दी उठने करें ये उपाय

1. रात में चाय, कॉफी से बनाएं दूरी – चाय और कॉफी का सेवन अब हम सभी लोगों की दिनचर्या में शामिल हो चुका है. कई लोग रात के खाने के बाद भी चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं. अगर आप रात में अच्छी नींद लेना चाहते हैं और सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात में चाय या कॉफी पीने की आदत से तत्काल दूरी बनाना शुरू कर दें. इससे आपको नींद आने में आसानी होगी और सुबह जल्दी नींद भी खुल सकेगी.

2. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का न करें इस्तेमाल – हम सभी की आदत में अब शुमार हो गया है कि सोने से पहले तक हम टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से चिपके रहते हैं. ये आदत हमारी नींद को खराब करने और सुबह देर से उठने में बड़ी भूमिका निभाती है. सोने के एक घंटा पहले से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल बंद कर दें. रात में सोते वक्त भी अपने पास चालू मोबाइल या लैपटॉप न रखें.

इसे भी पढ़ें: कम बजट में भी इन 6 देशों में विंटर वेकेशन को कर सकते हैं एन्जॉय

3. कमरे के तापमान का रखें ध्यान – रात में सोते वक्त आपके बेडरुम का तापमान मैंटेन रहे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आप एसी कमरे में सोने के आदी हैं तो रुम टेम्प्रेचर को मेंटेन करना और जरूरी हो जाता है. ऐसे में बेडरुम का टेम्प्रेचर 20 से 22 डिग्री के आसपास होना चाहिए.

4. सोने का समय तय करें – सुबह जल्दी उठने के लिए रात में समय पर सोने का अनुशासन जरूरी होता है. आप कितनी बजे उठना चाहते हैं उस हिसाब से अपने सोने का समय फिक्स कर लें और रोजाना उसी समय पर सो जाएं. जिस वक्त उठना है उससे लगभग 7 से 8 घंटे पहले सोना बेहतर होता है.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में ज़रूर खाएं ये 6 फ्रूट्स, सेहत के लिए हैं बेहद फायदेमंद

5. रात में लें लाइट फूड – रुटीन में इस बात का ध्यान रखें की रात में हैवी फूड लेने से परहेज करें. इसके बजाय खिचड़ी, थुली और इसी तरह का हल्का भोजन लेना शुरू करें. रात में लाइट फूड से पेट हल्का रहता है जिससे सुबह उठने में परेशानी नहीं होती है. रात में प्रोटीन डाइट लेने से भी नींद देर से आती है, ऐसे में इससे बचना चाहिए.

6. अलार्म को दूर रखें – कई लोगों की आदत होती है कि वे सुबह जल्दी उठने का मन बनाकर घड़ी में या मोबाइल पर अलार्म तो लगा लेते हैं लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है तो उसे बंद कर फिर सो जाते हैं. आप भी उनमें से एक हैं तो इस बार अलार्म लगाकर उसे अपने पास रखने के बजाय लगभग 10 से 12 फीट दूरी पर रखें. जिससे सुबह अलार्म बजने पर आपको उठकर उसे बंद करने के लिए जाना पड़े. इससे सुबह उठने में आसानी होगी.