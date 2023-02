How To Get Rid Off Blackheads : अगर आप अपने बंद पोर्स से परेशान रहते हैं तो निश्चित रूप से आप ब्‍लैकहेड्स की समस्‍या से भी जूझ रहे होंगे. ये जिद्दी ब्‍लैकहेड्स (Stubborn Blackheads) नाक के आसपास के एरिया में आसानी से हो जाते हैं जो चेहरे की खूबसूरती को छीन लेते हैं. बाद में इन्‍हें हटाना काफी दर्दनाक होता है. दरअसल जब स्किन पोर्स (Skin Pores) डेड स्किन, ऑयल और बैक्‍टीरिया की वजह से बंद हो जाते हैं तब इन पोर्स के अंदर ब्‍लैकहेड्स बनने लगते हैं. इन प्रभावित एरिया में धूल मिट्टी आदि जमां होने से ये समस्‍या और प्रोमिनेंट होती जाती हैं जिन्‍हें बाद में हटाना बहुत ही कठिन हो जाता है. स्किन की यह समस्‍या सबसे ज्‍यादा ऑयली स्किन वालों में देखने को मिलती है. आइए जानते हैं कि जिद्दी ब्‍लैकहेड्रस को घर पर रिमूव करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए.

1.हॉट स्‍टीमघर पर अगर आप ब्‍लैक हेड्स को हटाने की सोच रहे हैं तो आप हॉट स्‍टीम की मदद ले सकते हैं. हॉट स्‍टीम आपकी स्किन के पोर्स को ओपन करेंगे और सीबम तक पहुंचकर उन्‍हें क्‍लीन करेंगे. इसके बाद स्‍क्रब की मदद से आप ब्‍लैक और वाइट हेड्स को आसानी से साफ कर सकते हैं.

2.एक्‍सफोलिएट करेंस्‍टीम लेने के बाद स्किन को एक्‍सफोलिएट कर ब्‍लैकहेड्स को हटाया जा सकता है. इसके लिए पहले स्किन सॉफ्टनिंग फेस वॉश से चेहरे को साफ करें और स्‍टीम लें. अब एक अच्‍छे एक्‍सफोलिएटर की मदद से स्‍क्रब करें. पहली बार में चेहरे के पोर्स में फंसा पसीना, ऑयल आदि साफ होगा. दूसरी बार में आप ब्‍लैकहेड्स से प्रभावित एरिया को टारगेट करें और धीरे धीरे यहां स्‍क्रब करें. इससे ब्‍लैकहेड्स के डीप रूट धीरे धीरे बाहर आएंगे और इन्‍हें निकालने में मदद मिलेगी.

3.पील ऑफ मास्‍क का प्रयोगअच्‍छी तरह हॉट स्‍टीम लेने और एक्‍सफोलिएट करने के बाद पील ऑफ मास्‍क को चेहरे पर अप्‍लाई करें. इसके लिए आप चारकोल, टी ट्री, नेचुरल क्‍ले इंग्रीडिएंट वाले मास्‍क का प्रयोग करें. ये आसानी से स्किन के पोर्स से ब्‍लैक हेड्स को बाहर निकालते हैं और बैक्‍टीरिया को दूर करते हैं. इसमें मौजूद क्‍ले और चारकोल चेहरे पर अतिरिक्‍त ऑयल को सोख लेते हैं जिससे स्किन ऑयल फ्री हो जाती है. अप्‍लाई करने के 15 मिनट बाद इसे पील ऑफ करें. आप सप्‍ताह में दो से तीन बार इसे प्रयोग करें. धीरे धीरे आपके सारे ब्‍लैक हेड्स हट जाएंगे.

4.एंटीऑक्सिडेंट बूस्‍टअंत में चेहरे पर एंटीऑक्सिडेंट रिच स्किन सीरम लगाना ना भूलें. ये उन बैक्‍टीरिया को मारता है जो ब्‍लैकहेड्स की वजह होते हैं. ये स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस रखते हैं जिससे स्किन हेल्‍दी रहती है और ऐसी समस्‍याएं दूर रहती हैं. आप अच्‍छी क्‍वालिटी का टोनर भी प्रयोग कर सकते हैं जो स्किन पोर्स को टोन करती है और टाइट रखती हैं. इसके बाद मॉश्‍चराइजर अप्‍लाई करें.