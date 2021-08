बेहद आसान है वजन घटाना, खाना-पीना न छोड़ें बल्कि बाजार की चीजों की जगह अपनाएं ये विकल्प

How To Lose Weight: बॉडी शेमिंग (Body shaming) और लोगों के तानों से परेशान आ कर लोग अक्सर मोटापा कम करने के लिए खाना-पीना ही छोड़ देते हैं लेकिन हम आपको बता दें कि वजन कम करने के लिए बस अपने डाइड प्लान में थोड़ा बदलाव (Changes in diet plan) करने और हेल्दी चॉइस (Healthy Choice) अपनाने की जरूरत होती है, जिससे आप आसानी से एक फिट बॉडी पा सकते हैं. हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी मनपसंद चीजों को भी खा सकते हैं और जरूरत के हिसाब से वजन भी घटा (Lose Weight) सकते हैं.

डाइट सोडा की जगह पिएं आम पन्ना

सोडा या कोल्ड ड्रिंक (Soda or cold drink) में कैलोरी और एडेड शुगर (Calorie and added sugar) अधिक मात्रा में होती है. जानकारी के मुताबिक ऐसी ड्रिंक्स वजन को संतुलित रखने में मुश्किल पैदा कर सकती हैं. साथ ही आंतों में बैक्टीरिया के संतुलन को भी बिगाड़ सकती हैं. आपको बता दें कि अतिरिक्त शुगर का इस्तेमाल खून में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोस लेवल (Glucose level in blood) को बढ़ा सकता है. इसकी जगह आप खुद को हाईड्रेट रखने के लिए आम पन्ना (Aam Panna) पी सकते हैं क्योंकि यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने में मदद करता है और हीट स्ट्रोक (Heat stroke) से भी बचाव करता है. यह आपकी सेहत के लिए अच्छा होने के साथ-साथ टेस्ट में भी लाजवाब होता है.

चावल की खीर की जगह खाएं लौकी की खीर

कुछ मीठा खाने का बहुत मन करे और वजन भी न बढ़ाना हो तो एक कटोरी लौकी की खीर (lauki Kheer) आपके लिए एक अच्छा विकल्प है. लौकी (Bottle Gourd) में भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होते हैं. आपको बता दें कि न्यूट्रिशनिस्ट्स (Nutritionists) के मुताबिक लौकी को दूध के साथ मिलाने पर प्रोटीन मिलता है, जो कि मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के लिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Low glycemic index) वाला खाना बन जाता है. साथ ही यह वजन भी नहीं बढ़ाता. आप इस खीर में ऊपर से ड्राई फ्रूट्स (Dry fruits) भी डाल सकते हैं.

रेडीमेड सॉस की जगह घर की चटनी है अच्छा विकल्प

आपको बता दें कि रेडीमेड सॉस (Readymade sauce) में नमक और चीनी डाली जाती है और कभी-कभी अनहेल्दी फैट्स (Unhealthy fats) भी इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए आप इसकी जगह घर पर ही स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं. घर की बनी चटनी ताजी भी होगी और उसमें आप कई पोषक तत्वों को डाल सकते हैं, जो कि आंत के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होने के साथ-साथ पाचन में भी मददगार रहेंगे. आप टमाटर, हरे धनिएऔर हींग का इस्तेमाल कर चटपटी चटनी बना सकते हैं.

रेडीमेड बटर की जगह खाएं घर का बना मक्खन

आपको बता दें कि बाजार में बने मक्खन में ट्रांस फैट (Trans fat) होता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है. साथ ही बाजार के बटर में सोडियम की मात्रा भी अधिक होती है, जबकि घर के बने मक्खन में हेल्दी फैट (Healthy fat) होता है, जो शरीर और दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है. हांलाकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा मात्रा में इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi News18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)