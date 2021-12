क्या मेडिटेशन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है? स्टडी में हुआ यह खुलासा

Deep meditation is helpful for immune system : व्यापक पैमाने पर हुई एक हालिया जीनोमिक स्टडी में बताया गया है कि गहरे ध्यान यानी एडवांस्ड मेडिटेशन का संबंध इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी से है. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन (University of Oregon) के साइंटिस्टों द्वारा की गई इस स्टडी में एडवांस्ड मेडिटेशन से जुड़े ट्रांसक्रिप्शनल प्रोग्राम (transcriptional program) की पहचान और उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी जुटाई गई है. साथ ही बायोइंफॉर्मेटिक्स (Bioinformatics) के जरिए मेडिटेशन से जुड़े विभिन्न नेटवर्क को एकीकृत (Integrated) किया गया. ये कोर नेटवर्क विभिन्न इम्यून सिग्नल के मार्ग से जुड़े होते हैं.

आपको बता दें कि पिछली कई स्टडीज में योग और ध्यान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य (Physical And Mental Health) पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया जा चुका है. लेकिन इसमें शामिल मॉलीक्यूलर मैकेनिज्म (molecular mechanism) और महत्वपूर्ण जीन (Gene) के योगदान का व्यापक तौर पर समझा जाना अभी बाकी है. इस स्टडी के निष्कर्षों को अमेरिका के पीएएनएस (PNAS) जर्नल यानी प्रोसीडिंगज ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (Proceedings of the National Academy of Sciences) में प्रकाशित हुई है.

कैसे हुई स्टडी

रिसर्चर्स ने ये दर्शाया है कि ये कोर ट्रांसक्रिप्शनल प्रोफाइल (core transcriptional profile) मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis) यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड (spinal cord) से जुड़ी इम्यूनिटी संबंधी बीमारी और कोविड-19 संक्रमण के दौरान निष्क्रिय (Inactive) हो जाती है.

इस स्टडी के लिए लगभग 40 साल की आयु वाले 106 वॉलेंटियर्स के ब्लड सैंपल का जीनोमिक और बायोइंफोर्मेटिक (Genomic and bioinformatic analysis) विश्लेषण किया गया. ये सभी एक गहन संयम ध्यान (मेडिटेशन) की शरण में थे. जिसमें उन्होंने 8 दिन तक, दिन में 10 घंटे से ज्यादा पूरी तरह से मौन रहकर बिताया.

स्टडी में क्या निकला

विश्लेषण से पता चला इम्यूनिटी से बंधे 220 जीनों में ध्यान के बाद अभिव्यक्ति में वृद्धि हुई, जिसमें इंटरफेरॉन सिग्नलिंग (interferon signaling) से बंधे 68 जीन शामिल हैं, लेकिन इंफ्लेमेटरी जीन (inflammatory genes) की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी के निष्कर्ष में ये भी पाया कि ध्यान (Meditation) के दौरान इम्यून फंक्शन तेज हो जाता है और उसमें इंफ्लेमेटरी सिग्नल (inflammatory signal) एक्टिव भी नहीं होता है. इस तरह से ध्यान के जरिए कमजोर इम्यून सिस्टम को ठीक करने में मदद मिलती है.