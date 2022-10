घर पर कैंडल मेनिक्योर-पेडिक्योर करने का सही तरीका और फायदे जानें, सर्दियों में त्वचा रहेगी मुलायम

How to do candle manicure-pedicure at Home: हाथों और पैरों की त्वचा का खास ख्याल रखने के लिए कई लोग मेनिक्योर और पेडिक्योर करवाना पसंद करते हैं. खासकर, महिलाओं में पार्लर जाकर मेनिक्योर और पेडिक्योर करवाना काफी कॉमन है, लेकिन क्या आपने कभी कैंडल मेनिक्योर और पेडिक्योर ट्राई किया है? जी हां, सर्दियों में स्किन को बेहतर तरीके से मॉइश्चराइज करने के लिए कैंडल मेनिक्योर और पेडिक्योर का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है.

दरअसल, सर्दियों में हाथों और पैरों की स्किन काफी ड्राई हो जाती है. वहीं, मॉइश्चराइजर, लोशन और क्रीम का असर भी त्वचा पर कुछ ही समय तक रहता है. ऐसे में घर पर कैंडल मेनिक्योर-पेडिक्योर करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. तो आइए जानते हैं कैंडल मेनिक्योर-पेडिक्योर करने के तरीके और इनके कुछ फायदों के बारे में.

कैंडल मेनिक्योर और पेडिक्योर के फायदे

कैंडल मेनिक्योर एंड पेडिक्योर ट्रीटमेंट स्किन केयर का नेचुरल नुस्खा है. इस ट्रीटमेंट में मोमबत्ती से स्क्रब बनाकर हाथों और पैरों की मसाज की जाती है, जिससे त्वचा के ड्राई और डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं. वहीं, कैंडल पेडिक्योर करने से सर्दियों में पैर फटने की समस्या भी नहीं होती है. ऐसे में कैंडल मेनिक्योर और पेडिक्योर करके आप स्किन का मॉइश्चर मेंटेन रखने के साथ-साथ त्वचा को सॉफ्ट, सुंदर और ग्लोइंग बना सकते हैं.

कैसे करें कैंडल मेनिक्योर?

कैंडल मेनिक्योर करने के लिए सबसे पहले मोमबत्ती को पिघलाकर मोम से हाथों पर स्क्रब करें, जिससे त्वचा के डेड स्किन सेल्स हट जाएंगे. फिर तौलिये को गर्म पानी में भिगोकर हाथों को पोंछ लें. अब कैंडल्स की वैक्स को क्रीम की तरह हाथों पर अप्लाई करें. इसके बाद ब्राइटनिंग पैक लगाकर हाथों को धो लें. इससे आपके हाथों की त्वचा की नमी बरकरार रहेगी और सर्दियों में भी आपके हाथ सॉफ्ट नज़र आएंगे.

कैंडल पेडिक्योर करने का तरीका

घर पर कैंडल पेडिक्योर करने के लिए मार्केट से कैंडल लाकर पिघला लें. अब कैंडल के वैक्स में जोजोबा ऑयल, कोकोआ बटर और विटामिन ई को मिक्स करने के साथ-साथ अपना फेवरेट ऑयल भी मिला लें. आपका कैंडल पेडिक्योर स्क्रब तैयार है.

अब इस मिक्सचर से पैरों की मसाज करें. इससे न सिर्फ पैरों के डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे, बल्कि आपको स्किन एक्सफोलिएशन में भी मदद मिलेगी और सर्दियों में भी आपके पैर खूबसूरत लगेंगे.