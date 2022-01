जानिए क्या है 'सेल्फ टॉक', ये मानसिक स्वास्थ्य को कैसे करता है प्रभावित

What is self talk How it affects mental health : आजकल के लाइफस्टाइल में हमारा दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता है. उसमें हर समय कुछ ना कुछ चल रहा होता है. कभी भविष्य की प्लानिंग, कभी पिछली कोई बात, कभी कहीं जाने से पहले की उत्सुकता आदि. कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हमारे सामने होता है तो हम उन्हें इन सभी विचारों को बातों में बयां कर देते हैं, लेकिन हमेशा कोई हमारे साथ हो ये संभव नहीं है. तो ऐसे में हम खुद से भी बात करने लगते हैं, यानी सेल्फ टॉक (Self Talk). दैनिक जागरण अखबार के एक लेख में अहमदाबाद के मनोचिकित्सक (Psychiatrist) डॉक्टर स्पंदन ठाक्कर (Dr.Spandan Thakkar) ने इस बारे में विस्तार से समझाया है. डॉक्टर स्पंदन के अनुसार, हमारे दिमाग में ऐसी प्रणाली होती है कि आप जो खुद से कहते हैं, दिमाग उसे मिलाकर एक चित्र तैयार करता रहता है. इसके बाद आप दिमाग के द्वारा बनाई तस्‍वीर को देखते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं. आपके शब्‍द इसमें यानी चित्र बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, यानी आप जो शब्‍द उपयोग करते हैं, दिमाग उसकी तस्‍वीर तैयार करता है. दरअसल ये सब हमारी यानी अंदरूनी आवाज होती है, जिसे मनो‍वैज्ञानिकों ने ‘सेल्‍फ टॉक’ नाम दिया है.

सेल्फ टॉक (Self Talk) में हमारे चेतन और अचेतन के वो विचार भी शामिल होते हैं जो अनजाने ही हमारे व्‍यवहार में शामिल हैं. अधिकांश ‘सेल्‍फ टॉक’बड़ी तार्किक होती हैं. जैसे, ‘मैंने तो तैयारी की है तो कैसा डर’,‘मुझे आगे बढ़कर समस्‍या को ठीक से समझने, उससे निपटने का पूरा भरोसा है, इसलिए डरने की बात नहीं’आदि. लेकिन कुछ सेल्‍फ टॉक नकारात्‍मक होते हैं जैसे, ‘मैं बुरी तरह से फंसने वाला हूं, अब कुछ उपाय नहीं, मैंने अच्‍छी कोशिश नहीं की है, मैंने आशा खो दी है अब आदि.

मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है ‘निगेटिव सेल्फ टॉक’

हम अपने जीवन में आलोचनाओं से गुजरते हैं, कभी किसी की आलोचना करते हैं, तो कभी आलोचनाएं सुनते हैं, लेकिन किसी के लिए लगातार आलोचनाओं को सुनना भी समस्या पैदा कर सकता है. बात करें निगेटिव सेल्फ टॉक (negative self talk) की, तो इसमें एक व्यक्ति हर बात को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ही देखने लग जाता है और यह आलोचना भी हमेशा नकारात्मक रूप में होती है. इसका मुख्य कारण है फेल होने का डर. इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इसे ठीक करना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें-

मसूड़ों की बीमारी से बढ़ जाता है मेंटल हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसी अन्य बीमारियों का खतरा: स्टडी

कैसे पाएं इससे छुटकाराशुरुआती तौर पर निगेटिव सेल्फ टॉक (negative self talk) से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा, लेकिन लगातार प्रयास से इससे छुटकारा पाया जा सकता है. सबसे पहले तो ऐसे निगेटिव सोच की पहचान करना सीखें और उन पर ध्यान देने से बचें. थोड़ा समय देकर आप खुद इनसे निपटने का तरीका ढ़ूंढ़ पाएंगे क्योंकि आपकी सोच को आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है. आइए जानते हैं कुछ और ट्रिक्स जिनका प्रयोग करके आप निगेटिव सोच को दूर भगाने में कर सकते हैं-

निगेटिव सेल्फ टॉक के उदाहरण

निगेटिव सेल्फ टॉक की पहचान करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके तरीके कई बार ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं आते हैं. जब हम खुद से सवाल करते हुए कहते हैं कि ‘मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं इसलिए मुझे यह काम नहीं करना चाहिए’ भी एक तरह से निगेटिव सोच को पैदा करता है.

यह भी पढ़ें-

WHO प्रमुख ने कहा-2022 में कोरोना खत्म हो सकता है, लेकिन करना होगा यह काम

पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करेंअपने आप को यह कहने के बजाय कि “मैं इसे संभाल नहीं सकता,” या “यह असंभव है,” अपने आप को यह याद दिलाने की कोशिश करें कि “आप इसे कर सकते हैं,” या “मुझे बस कोशिश करनी है.” जब आप कोई गलती करते हैं तो अपने आप को “मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता” ये कहने के बजाय, अपने आप को याद दिलाएं “मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं” या “कम से कम मैंने कुछ सीखा.” पब्लिक में बोलने से आपको “नफरत”है, ये कहने के बजाय, “पसंद नहीं है” जैसे हल्के शब्द का प्रयोग करें और खुद को याद दिलाएं कि “हर किसी में ताकत और कमजोरियां होती हैं.”(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)