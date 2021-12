कब कितनी होनी चाहिए आपके बच्चे की हाइट, कैसे लगाएं पता, जानिए नियम

Best way to predict a child's adult height: बच्चों (Children) की हाइट (Height) माता-पिता की लंबाई, जीन, पर्यावरण जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है लेकिन बेबी (Baby) के जन्म लेने के कुछ ही महीनों बाद पैरेंट्स बच्चों की हाइट को लेकर परेशान होने लगते हैं. अगर बेबी का ग्रोथ (Growth) सही से भी हुआ है तब भी पैरेंट्स (parents) अक्सर बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए लोगों से पूछताछ करते रहते हैं.हालांकि अब तक बच्चों की हाइट का अनुमान लगाने के लिए कोई सत्यापित तरीका नहीं है लेकिन कुछ फॉर्मूलों (formula) के आधार पर एडल्ट बच्चों की हाइट का अनुमान लगाया जा सकता है.