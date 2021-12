अक्सर गलत जॉब चुनने के पीछे होती है क्या वजह? समझिए ये 4 कारण

Why People choose wrong job for Themselves : कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड (Competitive World) में अपनी जॉब (Job) को लेकर अक्सर हमारे मन में कई तरह की शंकाएं बनी रहती है. अक्सर हमें लगता है कि हम जहां काम कर रहे हैं वहां हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है. ग्रोथ से मतलब सैलरी और पॉजिशन (Salary and Position) का है. यानी जिनती मेहनत हम करते हैं, उसके बदले में हमें ना तो पद मिलता है और ना ही सैलरी हाई (Salary Hike). इस वजह से हम अपनी ग्रोथ के रास्ते खोजने में लगे रहते हैं. और जैसे ही नौकरी का कोई अच्छा ऑफर मिलता है, तुरंत जॉब चेंज कर लेते हैं. ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस (Ongoing Process) यानी सतत प्रक्रिया है. क्योंकि आमतौर पर लोग इस बात को लेकर बेहद स्पष्ट रहते हैं कि वो अपनी नौकरी से क्या चाहते हैं. लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा भी होता है कि हम नौकरी चुनते हुए गलत फैसले ले लेते हैं. जानकार इसके पीछे कुछ अहम कारणों को वजह मानते हैं.

दैनिक भास्कर अखबार ने हावर्ड बिजनेस रिव्यू (Harvard Business Review) के हवाले से अपनी न्यूज रिपोर्ट में इसी से जुड़ी कुछ बातों के बारे में चर्चा की है. आपको भी बताते हैं कि क्या है वो 4 कारण जिनकी वजह से लोग नौकरी चुनने में अमूमन गलती कर देते हैं.

सैलरी और जॉब सेटिस्फेक्शन

स्टडी बताती हैं कि सैलेरी और जॉब सेटिस्फेक्शन के बीच कोई रिलेशन नहीं है. जो वकील साल में करोड़ रुपए कमाते हैं वो भी अपनी नौकरी से उतने ही संतुष्ट हैं, जितना एक नर्स लाख रुपए कमाकर खुश है. भले ही लोग बोलें कि वो काम कम करने के लिए या मन की नौकरी पाने के लिए आय कम करने को तैयार हैं, तो भी वो सही चुनाव नहीं कर पाते हैं.

यह भी पढ़ें-पुरुष भूलकर भी न करें हेल्थ से जुड़ी ये 5 गलतियां, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

‘अनजाने डर से जानकार दुश्मन अच्छा’ये सामान्य बात हैं. कई बार ये देखने में आता है कि लोग एक ही नौकरी पर काफी लंबे समय तक रहते हैं. चाहे उनकी सैलरी हाई हो या ना हो, पोस्ट मिले या ना मिले, वो कई सालों से बेहद खराब मैनेजर्स के नीचे काम रहे हों, लेकिन फिर भी वो कुछ नया करने से घबराते हैं, हिचकिचाते हैं. उनके अंदर एक डर होता जो उन्हें आगे बढ़ने या बदलाव करने से रोकता है. जानकार उनके इस निर्णय को ‘अनजाने डर से जाना-पहचाना दुश्मन अच्छा (Known enemy better than unknown fear)’ वाली रणनीति कहते हैं.

सेल्फ अवेयरनेस की कमी से गलत चुनाव

कई बारे देखने में आया है कि लोग अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते. आमतौर पर जो लोग किसी के नीचे नौकरी नहीं करना चाहते, जो ये चाहते हैं कि अपना ही कुछ काम करें, ऐसे लोग अक्सर बहुत ज्यादा मेहनत के बदले बहुत थोड़े पैसे कमाते हैं. वो ये नहीं समझते कि ट्रेडिश्नल जॉब करके या दूसरे के लिए काम करके वो ज्यादा सफल और ज्यादा खुश रह सकते थे.

यह भी पढ़ें-

Morning Sunlight Benefits: सुबह की धूप केवल सेहत के लिए ही नहीं स्किन के लिए भी होती है फायदेमंद

पूरी जानकारी और समझ होना जरूरी

एक सफल हायरिंग प्रक्रिया (successful hiring process) के अंतर्गत सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव बहुत जरूरी है. इसका मतलब है कि आवेदक (Applicant) को अपने काम के बारे में पूरी जानकारी और समझ होनी चाहिए. अगर आपकी काम को लेकर कोई गलत धारणा (misconception) है या अवास्तविक उम्मीदें (unrealistic expectations) हैं तो करियर में आगे बढ़ना और सही चुनाव करना बहुत मुश्किल हो सकता है.