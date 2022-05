डॉग अचानक कर दे हमला, तो इससे बचने के लिए अपनाएं ये तरीके

What to do when Dog Attack : डॉग्स सबसे पसंदीदा पेट्स (पालतू जानवर) में से एक है और हम सभी को इन प्यारे डॉग्स और पप्पीज के ऑनलाइन वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है. कई बार हम पड़ोस या गली में रहने वाले डॉग्स से भी खेलने लगते हैं, उन्हें प्यार करते हैं. अक्सर पार्क में भी जब लोग अपने डॉग को घुमाने लाते हैं, तो हम उन्हें देखकर उनकी तरफ आते हैं और उन्हें पुचकारने लगते हैं. कई बार तो कुछ डॉग्स पूंछ हिलाते हुए हमारी तरफ आ जाते हैं, लेकिन कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं, जो किसी अनजान को देखते ही अचानक उस पर झपटने की कोशिश करते हैं. ऐसा कई बार स्ट्रीट डॉग्स के साथ भी होता है. कई डॉग्स तो सीधा हमला कर देते हैं, जिससे आपको गंभीर चोट भी लग सकती है, कुछ मामलों तो ये जानलेवा भी हो जाता है.

इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि डॉग्स के हमले के वक्त क्या करें और उससे कैसे बचें, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये प्यारे डॉग्स आप पर पहली बार में ही हमला क्यों करते हैं.

डॉग्स क्यों हमला करते हैं?

‘द कन्वर्सेशन (The Conversation)’ के अनुसार, डॉग्स आमतौर पर बहुत कम ही हिंसक होते हैं, क्योंकि वे आक्रामकता की बजाय डर या चिंता से लड़ रहे होते हैं. रिसर्चर्स का कहना है, चूंकि मनुष्यों ने पहले डॉग्स को अपने पालतू जानवर और साथी होने के लिए ट्रेन किया है, इसलिए डॉग्स के नेचुरल बिहेवियर को एक शेप दी गई है, ताकि वे इंसानों के साथ घरों और उस वातावरण को अपना सकें. लेकिन, हम डॉग्स की सभी प्राकृतिक प्रवृत्तियों (natural tendencies) को जेनरेट या ट्रेन नहीं कर सकते हैं, ऐसे में कई लोग अपने उस दायरे की रक्षा करेंगे, जिसमें डॉग्स को रहना है. उसे उससे आगे नहीं बढ़ने देना है और अगर उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वे अपने रिएक्शंस बढ़ाएंगे.

बोस्टन यूनिवर्सिटी के एफएम रेडियो WBUR से बात करते हुए एक पेशेवर डॉग ट्रेनर और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एनिमल बिहेवियर कंसल्टेंट्स (IAABC) के कार्यकारी निदेशक, मार्जी अलोंसो (Marjie Alonso) ने कहा कि डॉग्स की एक नस्ल, दूसरे की तुलना में ज्यादा आक्रामक नहीं होती है. हम जो देख सकते हैं वो ये है कि डॉग्स जो उत्तेजना के मामले में बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, फिर वो चाहे शिकार के मामले में हों या फिर सुरक्षा के मामले. उस वक्त वो उत्तेजना एक तरह से बढ़ जाती है और वो तुरंत झपट्टा मारते हैं, ऐसा तब होता है जब डॉग्स वास्तव में खतरनाक होते हैं, खासकर ग्रुप्स में.”

डॉग्स के हमले से कैसे बचें?संभावित डॉग्स के हमले से बचने के लिए, मार्जी अलोंसो कहते हैं, ऐसे में खड़े हो जाओ, नीचे देखो और जानवर के साथ आई कॉन्टैक्ट तोड़ो. ये तरीका तभी कारगर हैं, जब आप चीखने-चिल्लाने से बच सकें. एक और तरीका है, जमीन पर खड़े होकर सीधे डॉग की तरफ चलना. इस तरह, वो इस बात को समझ जाता है कि आपका पीछा करने जैसा कुछ नहीं है और आपकी मौजूदगी से उसे कोई खतरा है.

डॉग हमला करे तो क्या करें

– कोशिश करें कि आपके और डॉग के बीच कुछ ना कुछ हो, जैसे एक छाता, कोई कार या वाहन, एक कचरे की बाल्टी या एक कंबल.

– आपके पास आने वाले डॉग को एक परिचित संकेत, जैसे “बैठो” या “रुको” के बारे में हिम्मत से बताएं.

– उन्हें दूर करने के लिए खाने की चीजें दूर फेंक दें. मतलब, उन्हें एक तरह से ट्रीट दें, जितना बड़ा “ट्रीट बम”, उतना ही ज्यादा टाइम आपको उनसे दूर जाने के लिए मिलेगा.

– अगर डॉग के गले में खींचने वाला पट्टा है, तो आप किसी चीज पर वो पट्टा बांध सकते हैं और हैंडल को खींच सकते हैं. ऐसा करते समय अपने फेस या शरीर का कोई हिस्सा डॉग के मुंह के पास न रखें.

– याद रखें कि चिल्लाना, दौड़ना या डॉग से आंख नहीं मिलाना है.

– अगर आप पर हमला होता है, तो ये जरूरी है कि आप तुरंत इलाज की तलाश करें और किसी भी घाव का इलाज करें.