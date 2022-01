कामकाज की दुनिया में साल 2022 और उसके बाद क्या बदलाव होंगे, एक्सपर्ट्स से जानिए

How will the work place change in 2022 : न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ विशेषज्ञों से 2022 और उसके बाद कामकाज की दुनिया में होने वाले बदलाव के संबंध में चर्चा की है. दैनिक भास्कर अखबार में इस विषय पर छपी न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्क प्लेस में होने वाले इन बदलावों में क्या प्रमुख ट्रेंड रहेंगे. इस रिपोर्ट में फूड चेन के ऑनर, सीनियर जर्नलिस्ट, इकोनोमिस्ट और बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने ऑफिस ट्रेंड, खान-पान, नियोक्ता व कर्मचारी और टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी बात रखी है