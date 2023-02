When Should Face Mask Be Applied: स्किन केयर में फेस मास्‍क का इस्‍तेमाल काफी पॉपुलर है. इसकी मदद से स्किन को हाइड्रेट करने और एजिंग की समस्‍या को दूर रखने में मदद मिलती है. अगर आप इसका नियमित इस्‍तेमाल करें तो ये स्किन के टेक्‍सचर को हेल्‍दी और सॉफ्ट बनाए रखने में भी मदद करता है. लेकिन कई बार लोग जानकारी के अभाव में इसका सही तरीके से इस्‍तेमाल नहीं करते और इस वजह से फेस मास्‍क का असर उतना अधिक नहीं होता, जितना की होना चाहिए था. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि फेस मास्‍क का इस्‍तेमाल कब करना चाहिए.

कब लगाएं फेस मास्‍क

लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि इसे नहाने के बाद लगाना बेहतर होता है या नहाने के पहले. हेल्‍थलाइन के मुताबिक फेस मास्‍क लगाने का कोई ऐसा समय नही होता. आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से सुबह या शाम कभी भी इस्‍तेमाल में ला सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी खास ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्‍तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे नहाने के पहले न लगाएं.

इसे भी पढ़ें : बदलते मौसम में इस तरह लगाएं मॉइस्चराइजर, स्किन पर हमेशा रहेगा निखार, दूर होगी ड्राइनेस की समस्या

नहाने के बाद में कौन सा लगाएंजब आप हाइड्रेटिंग या एंटी एजिंग फेस मास्क का उपयोग करते हैं तो इसका असर अधिक से अधिक समय तक आपकी चेहरे पर रहता है. ऐसे में अगर आप चेहरे को जल्‍द धो लेंगे तो इसका असर कम हो सकता है. इसलिए हाइड्रेटिंग फेस मास्क को नहाने के बाद ही लगाना सही माना जाता है.

ये भी पढ़ें: मेकअप के साइड इफेक्ट को करना है अवॉयड, फॉलो करें ये आसान टिप्स

नहाने के पहले कौन सा लगाएं

जब आप रेगुलर स्किन केयर रुटीन के लिए एक्सफोलिएटिंग फेस मास्क जैसे मुल्‍तानी मिट्टी, चंदन आदि का इस्‍तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा कि आप नहाने के पहले या नहाने के दौरान इसका इस्‍तेमाल करें. लेकिन यह ध्‍यान रखें कि इन्‍हें अप्‍लाई करने से पहले भी स्किन अच्‍छी तरह से साफ सुथरी हो. फिर जब आप नहाने जाएं तो इसे अच्‍छी तरह धो लें. ऐसा करने से स्किन के पोर्स क्‍लीन हो जाते हैं और यह बेहतर तरीके से ब्रीद कर पाती है.

नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर कर देंगे हेल्दी जूस आगे देखें…

स्किन टाइप के हिसाब से तय करें समयअगर आपकी स्किन को डीप क्‍लीनिंग की जरूरत है तो बेहतर होगा कि आप पहले अच्‍छी तरह नहाएं, स्‍टीम लें और जब पोर्स अच्‍छी तरह से खुल जाए तो मास्‍क अप्‍लाई करें. इसके बाद आप मड मास्‍क, चारकोल मास्‍क, शीट मास्‍क, ओवरनाइट मास्‍क आदि इस्‍तेमाल करें. लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बेहतर होगा कि आप शावर लेने से पहले मास्‍क लगाएं. यह आपकी स्किन के मॉइश्‍चर को सील करने में मदद करेगा.