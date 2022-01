कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं एक ही बेडशीट? जानें क्यों और कितने दिनों में बदलना है जरूरी

When You Should Change Bed-Sheet: हर कोई अपने बिस्तर पर बेडशीट (Bed-sheet) का इस्तेमाल करता है पर इसे समय-समय पर बदलते रहने को लेकर हम अक्सर लापरवाह (Careless) ही बने रहते हैं. यह आदत हमारी सेहत (Health) पर भारी पड़ सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें हर हफ़्ते यानी सात दिनों के भीतर अपनी बेडशीट बदल लेनी चाहिये. क्योंकि इस दौरान उस पर धूल, शरीर से निकले डेड-सेल्स और तमाम तरह के बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. जो निमोनिया, गोनोरिया, संक्रमण, कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता के साथ ही हमारी नींद भी खराब कर सकते हैं.