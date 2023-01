13 Number Unlucky: अंक 13 को आखिर क्यों माना जाता है अशुभ? दुनियाभर में और भी नंबरों से जुड़ी हैं मान्यताएं

Why 13 Number Unlucky: दुनियाभर में कई चीजों को लेकर अंधविश्वास जुड़ा है, कई मान्यताएं ऐसी हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है लेकिन उसे पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके से माना जाता है. हमारे यहां अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे किसी बुरी घटना या अनहोनी से जोड़कर देखा जाता है. इसी तरह अंक 13 (Number 13) को भी कई देशों में पसंद नहीं किया जाता है. एक तरह से अंक 13 को अशुभ (Unlucky Numbers) मान लिया गया है और बहुत से लोग 13 तारीख को यात्रा करना पसंद नहीं करते. इतना ही नहीं 13 नंबर की गाड़ी, घर या होटल के कमरे में रहना भी पसंद नहीं किया जाता है.आखिर अंक 13 को लेकर लोगों के मन में इतना ज्यादा अंधविश्वास क्यों हैं इसे लेकर तो कोई ठोस जवाब सामने नहीं आता है. हालांकि इस नंबर से जुड़ी कुछ मान्यताएं है जिनके आधार पर लोग इस अंक से दूरी बनाना पसंद करने लगे हैं. गेटपॉकेटडॉटकॉम की खबर के मुताबिक 13 नंबर को लेकर अंधविश्वास की शुरुआत के पीछे कुछ पौराणिक कहानियां भी हो सकती हैं.

अंक 13 को लेकर प्रचलित है कहानी

दुनिया के कई देशों के साथ ही अमेरिका में भी अंक 13 को लेकर काफी अंधविश्वास है. इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग होटल के 13 नंबर कमरे में या फिर 13 तारीख को यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं. कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा अपनी बिल्डिंग्स में 13वें फ्लोर की नंबरिंग न करते हुए 12 फ्लोर से सीधे 14 फ्लोर की नंबरिंग की है.13 नंबर अशुभ क्यों हैं इसे लेकर को स्पष्ट और तार्किक वजह सामने नहीं आती है. हालांकि कुछ पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं. paranormal claims for the Committee for Skeptical Inquiry से जुड़े जो निकेल (Joe Nickell) के अनुसार 12 अंक ‘पूर्णता’ को प्रदर्शित करता है. साल के 12 महीने, ओलंपस में भगवान, 12 राशियां आदि. वहीं 13 अंक को अच्छाई और परफेक्शन का कंट्रास्ट माना जाता है.

एक कहानी के अनुसार भगवान लौकी (God Loki) वलहाला के फीस्ट में 13वें नंबर पर आए थे, जहां पर उन्होंने एक दूसरे मेहमान के साथ ट्रिक करते हुए गॉड बालदुर की हत्या की थी.

13 के अलावा इन नंबरों से भी जुड़ा है अंधविश्वास

ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंक 13 को ही अशुभ माना जाता है और इससे ही अंधविश्वास जुड़ा है. इसके अलावा भी अलग-अलग देशों में अन्य नंबर्स से परहेज किया जाता है. जापान में 9 अंक को अशुभ माना जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जापानी शब्द ‘दुख, तकलीफ’ जैसा लगता है. इटली में 17 अंक अशुभ माना जाता है. चीनी भाषा में अंक 4 ‘डेथ’ शब्द जैसा सुनाई देता है, इसलिए इस अंक को अवाइड किया जाता है. वहीं दूसरी ओर चीन में 666 अंक को शुभ माना जाता है.

नासा भी 13 अंक के फेर में उलझा

अंधविश्वास सिर्फ आम आदमी तक ही सीमित हो, ऐसा नहीं है. दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा (NASA) भी शायद कहीं न कहीं इससे प्रभावित नजर आती है. नासा के अपोलो 13 मिशन के प्रभावित हने के कारण, नासा ने स्पेस शटल मिशन की सिक्वेंशियली नंबरिंग करना बंद कर दिया. वहीं, बेल्जियम में एक विमान यात्री के अंधविश्वास के चलते एयरलाइंस को लोगों में बदलाव करना पड़ा. दरअसल लोगो में बना बी (B) 13 बिंदुओं से बना था जिसे बाद में बढ़ाकर 14 किया गया.चाहे जो भी हो एक बात तो साफ है कि किसी न किसी रूप में ज्यादातर लोग मान्यताओं पर विश्वास करते हैं और ऐसे में कई बार वे अंधविश्वासी भी हो जाते हैं. अंक 13 सहित अन्य अंकों से जुड़ी मान्यताएं भी कुछ ऐसा ही बताती नजर आती हैं.