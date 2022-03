आखिर लोग क्यों दूसरों की मदद करने से बचते हैं? सर्वे में निकलकर आई ये बात

Some people are selfish when it comes to helping : क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में मदद करने के मामले में कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वो ये सोचकर मदद करने से बचते हैं कि मदद करने के बदले कोई रिटर्न मिलेगा या नहीं? ये निष्कर्ष इंग्लैंड की सक्सेस यूनिवर्सिटी (University of Sussex) की एक स्टडी में सामने आया है. दरअसल स्टडी में लोगों में ऐसी स्वार्थी मानसिकता का पता लगाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन सर्वे किया. इस सर्वे में 144 देशों के 60 हजार लोगों को शामिल किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक मदद करना स्वभाव है. एक-दूसरे से जुड़े रहने और रिश्ते निभाने के लिए ये जरूरी गुण भी होता है. स्टडी से पता लगा कि ब्रिटिश नागरिक सहायता करने से इसलिए बचते हैं कि कोई उनकी मदद का गलत मतलब न निकाल ले.