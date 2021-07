धोखा तोड़ देता है प्यार का रिश्ता, चीटिंग के इन लक्षणों को हल्के में ना लें

Why Do People Cheat In Relationships : रिश्‍तों में जब दो लोग एक दूसरे के लिए ईमानदार रहते हैं और हर तरह से एक दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुचने देते, तभी रिश्‍ते की नींव मजबूत बनती है. फिर वह चाहे लव मैरेज हो या अरेन्‍ज मैरेज, रिलेशनशिप (Relationship) मजबूत बनने के पीछे यह एक बहुत बड़ी वजह होती है. लेकिन अगर पार्टनर एक बार भी चीट (Cheat) करे तो गहरा से गहरा रिश्‍ता भी पहले जैसा नहीं रह जाता और यहां से आरोप प्रत्‍यारोप का दौर शुरू होता है. हालात ऐसे बन जाते हैं कि साथ जीना एक सजा हो जाता है. हेल्‍थलाइन मैग्‍जीन के मुताबिक, जब इंसान रिश्‍तों में धोखा पाता है तो वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से खुद को बीमार महसूस करने लगता है और उसके दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि ‘आखिर क्‍यों’. तो आइए जानते हैं कि बेहतर रिलेशन के बावजूद लोग रिलेशनशिप में क्‍यों चीट करते हैं.

बदला लेने की प्रवृत्ति

यह पाया गया है कि कई बार पार्टनर के प्रति गुस्‍सा और बदला देने के खयाल से लोग ऐसा करते हैं. लोगों के मन में यह भावना भरने लगती है कि मेरे पार्टनर को मेरी जरूरतों की परवाह नहीं या उन्‍हें यह लगता है कि उनका पार्टनर उनसे चीट कर रहा है, ऐसे हालात में बदला लेने के लिए वे ऐसा काम करते हैं.

इसे भी पढ़ें : खुद से प्यार करना भी है जरूरी, इन बातों को करेंगे फॉलो तो 'सेल्‍फ लव' रहेगा बरकरार

किसी और से प्‍यार हो जाना

अगर आप प्‍यार में हैं तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप दुबारा किसी और के प्‍यार में नहीं पड़ सकते. कई बार समय के साथ आपस का प्‍यार कम होने लगता है और जिम्‍मेदारियों के चलते हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते. ऐसे में अगर दुबारा किसी को देखकर प्‍यार हो जाए तो इंसान खुद को रोक नहीं पाता और बात चीटिंग तक पहुच जाती है.

नेग्लेक्ट फील करना

भागदौड़ भरी जिंदगी में रिलेशनशिप के लिए समय निकालना आसान काम नहीं होता. वर्क कमिटमेंट्स के आगे वे अक्सर अपने साथी को भूल जाते हैं और पार्टनर को अकेलापन महसूस होने लगता है. ऐसे में उसके मन में यह भावना घर करने लगती है कि पार्टनर को उसकी परवाह नहीं. ऐसे हालात में अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा केयर और प्‍यार मिलता है तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लग जाता है और हालात चीटिंग तक आ जाते हैं.

इसे भी पढ़ें : जो गुज़र गया उसे भूल जा, जानें पछतावे से कैसे बाहर निकलें

सेक्शुअल डिजायर

फिजिकल इंटिमेसी भी रिलेशनशिप में जरूरी है. कई बार उम्र बढ़ने, जिम्मेदारियों और प्यार में कमी की वजह से फिजिकल इंटिमेसी न के बराबर हो जाती है. इस वजह से पार्टनर किसी और के प्रति फिजिकली अट्रैक्शन फील करने लगते हैं और सिचुएशन अपने पार्टनर को धोखा देने तक आ जाता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)