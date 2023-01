आखिर क्यों एक दिन भी नहीं टिक पाते हैं नए साल में लिए गए रेजोल्यूशंस, जानें इसके पीछे की 5 वजहें

Causes of New Year Resolutions Fails: नए साल में हर कोई नई तरह से जिंदगी जीने की योजना बनाता है. नया साल आते ही लोग नए कपड़े , नया काम, नई-नई जगहों पर ट्रिप करने का प्लान करते हैं. इतना ही नहीं अधिकांश लोग न्यू ईयर में नए नए संकल्प यानी रेजोल्यूशन भी लेते हैं ताकि जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके. रेजोल्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है. नया लक्ष्य हांसिल करना संकल्प या फिर अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प. रेजोल्यूशन लेना बड़ी बात नहीं है लेकिन इसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती.

हम लोग अपने आसपास देखते हैं लोग अपने जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं लेकिन अधिकांश लोग एक दिन भी अपने संकल्प पर टिक नहीं पाते. हेल्थशॉट्स के अनुसार रेजोल्यूशंस को पूरा करने के लिए हमें कई तरह से तैयार रहना पड़ता है. इसके लिए हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत होना पड़ता है तभी हम अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं. संकल्प छोटा हो या बड़ा उसे पूरा करने के लिए भी संकल्प की जरूरत पड़ती है. आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे कि आखिर क्यों लोग अपने रेजोल्यूशन पर एक दिन भी नहीं टिक पाते….

अवास्तविक अपेक्षाओं का लक्ष्य: रेजोल्यूशन के पूरा न होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कई बार हम ऐसे संकल्प ले लेते हैं जिनके बारे में हमें खुद पता होता है कि यह पूरा होना असंभव है. इसलिए कभी भी हमें खुद से ऐसे संकल्प नहीं करने चाहिए जिनकी वास्तविकता हम खुद जानते हैं.

एक साथ बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना: एक साथ बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेने की वजह से भी हमारे संकल्प पूरे नहीं होते. कभी भी एक बार में नीचे से ऊपर की तरफ छलांग लगाना संभव नहीं है. इसलिए एक समय एक लक्ष्य ही निर्धारित करें. जैसे- मोटापा या वजन कम करने के लिए कठिन डाइट को फॉलो करने से अच्छा है कि आप जंक और फास्ट फूड को धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य रखें.

एक साथ कई लक्ष्यों का संकल्प करना: रेजोल्यूशंस पूरा न होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जब आप संकल्प निर्धारित करते हैं तो इस बात पर ध्यान कम रहता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है. हम कई लक्ष्यों को अपना टारगेट बना लेते हैं और इसकी वजह से कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता.

बाधाओं को पहचानने में गलती करना: जब हम टारगेट निर्धारित करते हैं तो इस पर भी हमारा फोकस नहीं रहता कि उन्हें पाना कैसे और उसे हांसिल करने में हमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. बाधाओं को इग्नोर करने की वजह से भी हमारे रेजोल्यूशंस पूरे नहीं होते. इसलिए संकल्प निर्धारित करने से पहले यह जानें कि बाधाओं को कैसे दूर करेंगे.

तनाव से ग्रसित रहना: तनाव हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए काफी घातक होता है. कई बार तनाव में रहने की वजह से भी हमारे खुद के संकल्प पूरे नहीं होते. जब हमारा मन और दिमाग शांत नहीं होता तो हम संकल्प के बारे में फोकस नहीं कर पाते और इसका नतीजा यह होता है हम उन्हें आसानी से तोड़ देते हैं. इसलिए किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है की आप अपने मन को शांत रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें.