Why Older People Get Muscle Fatigue Know the Reason : आपने भी अक्‍सर देखा होगा कि बुजुर्गों को सीढ़ियां चढ़ने, बाज़ार से सामान लाने, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के बाद थकान (Fatigue) अधिक महसूस करने लगती हैं. यही नहीं, उम्र बढ़ने (Age) के साथ साथ हमें भी काम के बीच में आराम या छोटे से नैप की जरूरत महसूस होती है. कई बार तो यह भी देखने को‍ मिल जाता है कि घर के रोजमर्रा के काम को पूरा करने में भी बुजुर्ग खुद को असमर्थ पाने लगते हैं. कैंडल ऐट होम मैग्‍जीन के मुताबिक, दरअसल यह एक उम्र बढने की एक सामान्‍य प्रक्रिया है और बढती उम्र का ये एक कॉमन लक्षण है. इसकी वजह आमतौर पर मेडिकल इश्‍यू (Medical Issues) या मानसिक थकावट भी हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि किन कारणों से उम्र बढने पर थकान की समस्‍या अधिक बढ़ जाती है.

1.मेडिकल समस्‍या

उम्र बढने के साथ अधिकतर लोग डाइबिटीज, शुगर, हेमोग्‍लोबीन की कमी, इनीमिया, हार्ट डिजीज, बोन डिजीज जैसी बीमारियों से घिर जाते हैं. जिसकी वजह से फेफड़ों और सांस की समस्‍या शुरू हो जाती है. ऐसे में उम्र बढने के साथ थकावट महसूस हो रहा हो तो इसे इग्‍नोर ना करें और जरूर डॉक्‍टर से संपर्क करें. साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं.ये भी पढ़ें – कोरोना महामारी में आपके अकेलेपन को मात देने में मददगार होंगे ये तरीके

2.सोने की कमी

आमतौर पर फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से रात में नींद ना आने की समस्‍या बुजुर्गों में देखने को मिलती है. यह कई बार डायबिटीज होने और रात को बार बार पेशाब के लिए उठने के कारण भी हो सकता है. ऐसे में वे भरपूर नींद नहीं ले पाते और दिन भर थकान महसूस करने लगते हैं.

3.इमोशनल इश्‍यू

कई बार बुजुर्गों को अपने भविष्‍य को लेकर चिंता सताती रहती है और कई तो अकेलेपन और डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं. यह तब अधिक होता है जब उनके बच्‍चे बड़े हो जाते हैं और वे अलग रहने लगते हैं. ऐसे में अकेलापन उन्‍हें कई तरह से प्रभावित करता है. ऐसे में इमोशनल इश्‍यू की वजह से भी वे थका थका महसूस करते हैं. ये भी पढ़ें – कोरोना के मुश्किल वक्‍त में सोशल मीडिया बना मददगार, बढ़ रहे मदद को हाथ

4.लाइफ स्‍टाइल हैबिट

थकावट आपके जीवन शैली की कुछ आदतों आदि पर भी निर्भर करता है. अगर कोई कैफिन और अत्‍यधिक अल्‍कोहल का सेवन कर र‍हा है तो उसे पर्याप्‍त नींद नहीं आएगी और वह तरोताजा महसूस नहीं कर पाएगा.

करें ये उपाय

-हेल्‍दी भोजन करें.

-व्‍यायाम करें.

-स्‍मोकिंग से बचें.

-खुद को बिजी रखें.

-एन्‍जॉय करें.

-समाज से जुड़ें.

-कम से कम अल्‍कोहल और चाय कॉफी का सेवन. (Disclaimer:इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)