How To Stop Separation Anxiety In Dogs: डॉग्‍स एक सेंसिटिव और इमोशनल क्रिएचर हैं जिसे अपने मालिक के साथ गहरा जुड़ाव होता है. काफी वफादार, इंटेलिजेंट और आज्ञाकारी होने के साथ साथ वे बड़ी आसानी से मालिक के साथ एक बॉन्डिंग बना लेते हैं. यही वजह है कि इसे इंसानों का सबसे अच्‍छा दोस्‍त के रूप में भी जाना जाता है. हालांकि कई ऐसे पेट डॉग्‍स होते हैं जिन्‍हें मालिक के दूर जाते ही एंग्‍जायटी महसूस होने लगती है और वे भावनाओं में बहते हुए अपने इमोशन को व्‍यक्‍त करते हैं या रोने लगते हैं या घंटों भूंकते रहते हैं.

क्‍यों करते हैं ऐसाडॉग एक सोशल एनिमल है जिसे लोगों के बीच रहना पसंद होता है. इनका संबंध जंगली वूल्‍फ से भी होता है जो अपने झुंड से अलग हो जाने पर जोर जोर से आवाज निकालकर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं. भले ही ये कुत्‍ते अब एसी रूप में रहते हैं और अच्‍छा खाना पीना करते हैं लेकिन उनका नेचुरल नेचर नहीं बदलता. जब वह महसूस करते हैं कि उसका लीडर यानी आप उसे छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं तो वे अपनी भावनाओं को व्‍यक्‍त करने और आपसे कनेक्‍टेड महसूस करने के लिए ऐसा करते हैं. वह यह बताना चाहते है कि आपका जाना उन्‍हें पसंद नहीं है और उन्‍हें आपके बिना रहना अच्‍छा नहीं लगता.

क्‍या करें डॉग पैरेंटवैगवॉकिंग के मुताबिक, यह हमेशा याद रखें कि आपका फरी डॉग आपके साथ बिना किसी कंडिशन के प्‍यार करता है, इसलिए आपको भी उसकी भावनाओं की कद्र करनी जरूरी है और उसे यह महसूस कराना चाहिए कि आप उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे. इस तरह वे आपको खोने के डर और एंग्‍जायटी फीलिंग से उबर पाएंगे और रिलैक्‍स रह सकेंगे. यही नहीं, आपके बिना वे स्‍ट्रेस का अनुभव नहीं करेंंंगे.

डॉग एंग्‍जायटी कैसे करें दूर1.दरअसल, आपके इस प्‍यारे से फरी दोस्त को यह डर सताता है कि जब आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कभी वापस नहीं आएं. इसलिए यह जरूरी है कि आप जाने से पहले अपने कुत्ते को टहलाएं और कुछ देर खेलकर उन्‍हें अच्‍छी तरह थका दें . जब भी घर आएं तो उन्‍हें 2 मिनट वक्‍त जरूर दें.

2.जाने से पहले डॉग को यादकर ताजा पानी पिलाएं और भोजन के कटोरे में उसके पसंद का खाना दें और इसके साथ-साथ खेलने के लिए बहुत सारे इंटरैक्टिव खिलौनों को उसके लिए घर पर छोड़कर जाएं. अक्‍सर ये देखा गया है कि ऐसा करने से कुत्ते के रोने को कम करने में मदद मिलती है.

3.आप कम उम्र में ही कुत्‍ते को कुछ घंटों के लिए अकेले रहने के लिए प्रशिक्षित करें. इसके लिए आप ट्रेनर की मदद ले सकते हैं. डॉग को अगर यह महसूस हो गया कि आप जाकर जरूर आएंगे तो वे अकेले में भी खुश रहना सीख लेंगे.

4.कमरे में आप रेडियो या टीवी चलाकर छोड़ सकते हैं. आप चाहें तो उन गानों की प्‍ले लिस्‍ट ऑन कर घर से निकलें जिसे आप दिनभर सुनते हैं. इस तरह वह अकेलापन महसूस नहीं करेगा.

याद रखें अगर आप अपने डॉग को अकेले में रोता हुआ छोड़ देते हैं और उसे डाटते फटकारते हैं तो उनका स्‍ट्रेस लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है. इससे उनके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्‍स रिलीज होने लगते हैं जिसकी वजह से उनका मेंटल हेल्‍थ खराब हो सकता है. इसलिए उनके एंग्‍जायटी को दूर करने का जल्‍द से जल्‍द कारगर उपाय निकालें. सम्‍हाल ना पाने पर आप विशेषज्ञ की मदद लें.