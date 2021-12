विंटर में पैरों की गरमाहट के लिए सोते समय पहनते हैं मोजे? जान लें इसके गंभीर नुकसान

Why Sleeping With Socks Is Bad : विंटर (Winter) के मौसम में ठंडे पैरों (Cold Feet) की वजह से अक्‍सर रातभर नींद टूटती रहती है और हम दिनभर थकावट महसूस करते हैं. इस वजह से कई लोग सोते समय मोजे (Socks) पहनकर सोना (Sleep) पसंद करते हैं. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि रात के समय मोजे पहनकर सोने के कई नुकसान भी हैं? जी हां, अगर आप गर्माहट महसूस करने के लिए रातभर पैरों में मोजे पहनकर सोते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ गंभीर परेशानियों से घिर जाएं. तो आइए जानते हैं कि रात के समय मोजे पहनकर सोना आखिर क्‍यों (Reasons) मना किया जाता है.