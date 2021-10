If You Do These 4 Things In 9th Month Then There Will Be No Problem In Delivery : तनाव किसी भी स्थिति में सेहत के लिए खराब है. लेकिन जब बात प्रेगनेंसी (Pregnancy) और डिलीवरी (Delivery) की आती है तो ये जानलेवा भी हो सकता है. यह एक ऐसी अवस्‍था है जब आप दो लोगों के जीवन की जिम्‍मेदारी को जी रही होती हैं. ऐसे में खुद को किसी भी कीमत पर बेकार के तनावों (Stress) से दूर रखना आपकी और परिवार वालों की एक बड़ी जिम्‍मेदारी होती है. हालांकि ये समय किसी भी महिला के लिए उसके जीवन के सबसे कठिन समय में से एक होता है. हेल्‍थसाइट के मुताबिक, अगर आप तनाव से खुद को मुक्‍त रखें और हेल्‍दी और हैपी प्रेगनेंसी जिएं तो आपके भ्रूण में पल रहा बच्‍चा कई तरह के मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बच सकता है. तो आइए जानते हैं कि हम प्रेगनेंसी के नौवें महीने में ऐसा क्‍या काम करें जिससे तनाव हम पर हावी ना हो और हम आसानी से बिना किसी कॉम्‍प्‍लीकेशन के बच्‍चे को डिलीवर कर सकें.

तनाव कितना खतरनाक

तनाव के कारण समय से पहले बच्चे के होने की समस्या बढ़ जाती है. तनाव से गर्भ में पल रहे शिशु का वजन भी कम हो सकता है. बच्चा एडीएचडी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकता है और उसके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा हो सकती है.

प्रेगनेंसी में तनाव से छुटकारा पाने के लिए करें ये 4 काम

1.पॉजिटिव रहें

अगर किसी तरह की समस्‍या है तो उसे हंसते हुए टाल जाएं. क्‍योंकि कई बार समस्‍या उतनी प्रॉब्‍लमेटिक नहीं होती जितना हमें लगती है. चीजों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहें और यह ठान लें कि जो होगा बेहतर के लिए हीं होगा.

2.खुद को रखें हेल्‍दी

आपकी पहली प्रायरटी आपकी खुद की सेहत होनी चाहिए. आप बेहतर खाएं और अनहेल्‍दी खाने से बचें. जब मन हो वॉक पर जाएं. दिन भर बैठे रहने की बजाए कुछ देर योगा या मेडिटेशन करें. डॉक्‍टर की सलाह लेती रहें.

3.डीप ब्रीदिंग जरूरी

प्रेगनेंट महिलाओं के लिए ब्रीदिंग ट्रिक्‍स सीखना बहुत ही जरूरी है. ऐसे में अपने लास्‍ट ट्रैमेस्‍टर में खूब सांस लेने का एक्‍सरसाइज करें. ऐसा करने से डिलीवरी के समय आपको डीप ब्रीदिंग में दिक्‍कत नहीं आएगी और आप प्रसव के लंबे समय को बेहतर तरीके से झेल पाएंगी.

4.म्‍यूजिक सुनें

बेहतर म्‍यूजिक आपको तनाव से तो दूर रहेगा ही, आप मानसिक रूप से सकारात्‍मक भी महसूस करेंगे. यह आपके पेट में मौजूद शिशु के लिए भी बेहतर होता है.