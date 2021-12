महामारी के बाद मां बनने का फैसला टाल रहीं महिलाएं-स्टडी

Women defer to become mom after pandemic: महामारी (Pandemic) ने एक तरह से दुनिया को थाम कर रख दिया. कई काम रुके हुए हैं. कई काम हो ही नहीं रहे हैं. इस बीच महिलाएं (Women) सबसे ज्यादा डरी हुई हैं. एक अध्ययन (Study) में कहा गया है कि महिलाओं को महामारी का इस कदर खौफ हो गया है कि वे अब मां (mother) बनने की अपनी इच्छा को टालने लगी है. उन्हें डर है कि डिलीवरी के वक्त अस्पताल में उन्हें जोखिमों का सामना न करना पड़े. यही कारण है कि महिलाएं कंसीव (Conceive) करने में हिचकिचा रही हैं.