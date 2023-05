5 आदतें, जो बनाते हैं आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, महिलाएं हर हालात का डटकर कर सकेंगी मुकाबला

How to be Emotionally Strong: इंसान के जीवन में उतार-चढ़ाव लगा रहता है. खासतौर पर महिलाओं के जीवन में घटनाओं व हालात की कमी नहीं होती. पढ़ाई लिखाई, करियर, शादी, बच्‍चे से लेकर घर-परिवार आदि को सही तरह से संभालते-संभालते वह कई बार सिचुएशन के आगे खुद को हारा हुआ महसूस करती हैं और टूट जाती है. लेकिन, कुछ महिलाएं हालात का डटकर सामना करती हैं और अपना एक मुकाम बनाती हैं. ऐसी महिलाएं मेंटली और इमोशनली स्‍ट्रॉन्ग कही जाती हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप किस तरह खुद को भावनात्‍मक रूप से मजबूत बना सकती हैं और जीवन की हर चुनौतियों का डटकर सामना कर सकती हैं.

महिलाएं इस तरह बनें मेंटली स्‍ट्रॉन्‍ग

अपने लाइफ अपने हाथसाइकोलॉजी टुडे के मुताबिक, अगर आप ये सोच रही हैं कि आपकी बात कोई और बोले, तो इस उम्‍मीद में ना बैठी रहें. आप अपने जीवन का गोल तय करें और उसे हासिल करने का तरीका ढूंडें. अपनी परेशानियों को खुद हैंडल करने का प्रयास करें.

लोगों से खुद की तुलना ना करेंहर इंसान के हालात अलग होते हैं, इसलिए खुद की तुलना दूसरों से ना करें. खुद के जीवन से खुद की तुलना करें. मसलन, आप जो कल थीं और आज हैं, उसमें आपने क्‍या सीखा.

ओवरथिंकिंग से बचेंमहिलाएं ओवर थिंकिंग से खुद को बचाएं. अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, दिन रात उसी के बारे में सोच रही हैं, तो बेहतर है कि अब किसी और चीज पर ध्‍यान लगाएं. कई बार महिलाएं बेवजह हीं खुद को कमजोर सोचने लगती हैं.

अपनी कमजोरी को पहचानेंसबसे पहले अपने अंदर की कमजारी को पहचानें और उसे ठीक करने का रास्‍ता निकालें. आत्‍ममंथन करें. पाएंगी कि खुद की कमजोरी को पहचानते ही आप इसका उपाय भी खुद ही निकाल लीं.

कुछ अलग करेंस्‍टीरियोटाइप सोच से कुछ अलग सोचें और यह स्‍वीकारें कि महिला होने के नाते आप कई चीजों में बेहतर कर सकती हैं. आप खुद के बारे में जहां तक हो सके, खोज करें. ऐसा करने से आपको खुद के लिए कुछ ऑपोरचुनीज मिलेगी और आपका आत्‍मविश्‍वास भी बढ़ेगा.

इन बातों का भी रखें ध्‍यान-जरूरत से अधिक हाई एक्‍सपेक्‍टेशन खुद से नहीं रखना चाहिए. –मदद लेने को कमजोरी ना समझें. –खुद पर डाउट ना करें और भरोसा रखें. –चैलेंज लेने से घबराएं या डरें नहीं.–रूल्‍स तोड़ने से डरें नहीं. –खुद को आगे करने के लिए लोगों को पीछे ना खींचे.–दूसरों को ब्‍लेम ना करें.