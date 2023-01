मिसकैरेज से जूझ रही महिला के लिए फैमिली सपोर्ट जरूरी, हो सकती है सदमे की शिकार, ऐसे रखें ख्याल

How Family Can Support Women After Miscarriage: प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज या गर्भपात हो जाना ना केवल महिला के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह गहरे आघात का सामना करती है. कई बार ये भावनात्‍मक चोट इतना गहरा होता है कि वह खुद को तनाव और अवसाद से बाहर नहीं निकाल पाती. ऐसे हालात में घर का माहौल और पार्टनर का साथ सकारात्‍मक होना बहुत जरूरी है. मिसकैरेज के बाद महिलाएं कई तरह के नकारात्मक भावनाओं से जूझती रहती हैं और इसका असर उनके शरीर और स्‍वास्‍थ्‍य पर भी पड़ने लगता है. ऐसे में अगर पार्टनर और परिवार का इमोशनल सपोर्ट ना मिले तो वो और भी सदमें में जा सकती है.

द हेल्‍थशॉट के मुताबिक, एक स्टडी में पाया गया है कि मिसकैरेज के बाद महिलाएं पोस्टट्रॉमेटिक स्‍ट्रेस, डिप्रशन और एंज़ाइटी का शिकार हो जाती हैं और इससे उबरने में उन्‍हें 9 महीने तक का समय लग सकता है. ऐसे में जरूरी है कि परिवार वाले महिला का केयर करें और सही तरह से देखभाल करना जानें. यहां हम बता रहे हैं कि मिसकैरेज के बाद किस तरह महिला का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है.

मिसकैरेज से जूझ रही महिला का इस तरह रखें ख्‍याल

सेहत का रखें ख्‍यालमिसकैरेज के बाद रिकवरी के लिए जरूरी है कि महिला अपने हाइड्रेशन, खान पान, वर्कआउट, नींद आदि का पूरा ख्‍याल रखे. लेकिन अगर महिला ऐसा नहीं कर पा रही तो आप उसकी मदद करें और अपनेपन से सेल्‍फ केयर के लिए भी मोटिवेट करें.

पार्टनर करे सपोर्टकई पार्टनर ये सोचते हैं कि इस बात पर चर्चा करने से वे उसे और भी दुख पहुंचाएंगे. लेकिन कई बार सही संवाद ना होने की वजह से समस्या और भी बढ़ जाती है. इसलिए आप बिना चोट पहुंचाएं महिला के साथ संतुलित व्‍यवहार करें और उससे बातचीत जारी रखें.

समय देंपरिवारवालों के लिए भी ये मुश्किल भरा समय होता है लेकिन उन्‍हें यह समझना जरूरी है कि मिसकैरेज के बाद भावनात्मक रूप से ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है. इसलिए जल्‍दबाजी ना करें.

