What Should Mothers Learn In Summer Vacation: अक्सर महिलाएं परिवार और बच्‍चों को संभालने में इतनी व्‍यस्‍त हो जाती हैं कि उन्‍हें अपने पसंद और नापसंद का ख्‍याल ही नहीं होता. परिवार की जिम्‍मेदारियों की वजह से वे अपनी हॉबीज को भूल जाती हैं, जो उनके लाइफ में खुशहाली लाने की बड़ी वजह बन सकता है. ऐसे में समर वेकेशन केवल बच्‍चों के लिए ही नहीं, मांओं के लिए भी एक मौका लेकर आता है, जब आप जरूरी चीजों को सीखने के लिए वक्‍त निकाल सकती हैं. ये एक्टिविटीज आपके हुनर को बढ़ाने के साथ साथ आत्‍मनिर्भर बनाने में भी मदद कर सकता है. आइए जानते हैं कि महिलाएं समर वेकेशन में किन-किन चीजों को सीख सकती हैं.

समर वेकेशन में महिलाएं जरूर सीखें ये काम

स्‍विमिंगअक्‍सर महिलाएं बचपन से ही व्‍यस्‍तताओं की वजह से तैरना नहीं सीख पाती हैं. ऐसे में अपना समय आने का इंतजार करने से बेहतर है कि आप इस समर वेकेशन में स्‍विमिंग क्‍लास जॉइन करें और इस पेंडिंग पड़े काम को पूरा कर लें.

प्राकृतिक रूप से पाएं ग्लोइंग स्किन आगे देखें…

गार्डनिंगअगर आपको गार्डेनिंग का शौक है तो आप आसपास चल रहे गार्डेनिंग क्‍लास को ज्‍वाइन करें. आप ऑनलाइन क्‍लास की मदद से भी यह काम पूरा कर सकती हैं. आप चाहें तो बोनसाई, किचन प्‍लांटिंग, टैरिस प्‍लांटिंग आदि में एक्‍सपर्ट भी बन सकती हैं.

यह भी पढ़ें- हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमेशा के लिए होगी खत्म ! आज से ही शुरू करें 5 काम, शरीर में भर जाएगी ताकत

डांसअगर आप पार्टी आदि में जाने में डांस नहीं कर पातीं और आपको इस वजह से शादी या किसी स्‍पेशल ओकेशन में कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप समर वेकेशन में डांस क्‍लास ज्‍वाइन करें. आप इसके लिए बॉलीवुड डांस, कॉन्‍टेम्‍पररी डांस आदि के शॉर्ट कोर्स को ज्‍वाइन करें.

योग करेंअगर आप अब तक केवल योगा क्‍लास करने की सोच ही रही हैं तो अब समय आ गया है कि आप झट से योगा क्‍लास ज्‍वाइन करें. ये वो वक्‍त है जब आप अपने लिए सुबह या शाम का वक्‍त निकाल सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : महिलाओं के लिए सेल्फ केयर जरूरी, इस तरह रखें खुद का ख्याल, जान लें ये 5 आसान तरीके, बेहतर महसूस करेंगी आप

आर्ट या म्यूजिक क्‍लासअगर आपको पेटिंग, क्राफ्ट और म्‍यूजिक पसंद है तो समर वेकेशन में समय जाया ना करें और जल्‍द से जल्‍द बच्‍चों के साथ आप भी अपनी इस हॉबीज को पूरा करने के लिए समय निकालें और क्‍लास ज्‍वाइन करें.