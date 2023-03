गर्मियों में चाहिए कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक, 6 ट्रेंडिंग फुटवियर करें ट्राई, मिनटों में एन्हॉन्स होगी खुबसूरती

Best Footwear for Women in Summer: गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोगों को आउटिंग का बेहद शौक होता है. खासकर महिलाएं गर्मियों में घूमने के लिए स्टाइलिश और हल्के कपड़ों का चुनाव करती हैं. लेकिन फुटवियर को नजरअंदाज कर देती हैं. जिसके चलते उनका स्टाइल और कम्फर्ट प्रभावित होता है. दरअसल बाहर जाते समय महिलाएं अक्सर अपने फुटवियर को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं. ऐसे में अगर आप आउटिंग का प्लान बना रहीं हैं. तो 6 डिफरेंट टाइप के फुटवियर ट्राई करके आप स्टाइल के साथ-साथ कंफर्टेबल लुक भी कैरी कर सकती हैं. तो आइए जानते हैं गर्मियों में आउटिंग के लिए बेस्ट फुटवियर के नाम.

बैलेरिना शूज

पैरों को चारों तरफ से कवर करने के लिए आप बैलेरिना शूज का चुनाव कर सकती हैं. वहीं बैलेरिना शूज में हील्स भी काफी कम होती है. ऐसे में बैलेरिना शूज पहनकर आप कंफर्टेबल और एलिगेंट लुक कैरी कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें: 50 के बाद भी रहना है हेल्दी, 4 विटामिन्स को करें डाइट में शामिल, कम दिखने लगेगी उम्र, हमेशा रहेंगी फिट

लोफर खच्चर

लोफर खच्चर शूज एड़ियों के लिए काफी आरामदायक ऑप्शन साबित हो सकते हैं. खासकर अगर आपकी एड़ियों में दर्द रहता है. तो आप लोफर खच्चर शूज कैरी कर सकती हैं. वहीं लोफर खच्चर शूज में आप अपने स्टाइल को भी एन्हॉन्स कर सकती हैं.

स्नीकर शूज

गर्मियों में स्नीकर शूज पहनना काफी कॉमन होता है. स्नीकर्स को आप जींस के अलावा मैक्सी ड्रेस पर भी कैरी कर सकती हैं. वहीं स्नीकर्स को ऑल टाइम फैंशन ट्रेंड का हिस्सा माना जाता है. जिसके चलते आप इसे हर मौसम में ट्राई कर सकती हैं.

स्लाइडर्स

गर्मियों में कंफर्टेबल स्टाइलिश लुक कैरी करने के लिए आप स्लाइडर्स का चुनाव कर सकती हैं. खासकर बीच और स्वीमिंग पूल जैसी पानी वाली जगहों पर आउटिंग के लिए स्लाइडर्स पहनना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: 8 सेफ्टी टिप्स हैं महिलाओं के लिए बेहद जरूरी, घर से अकेले निकलने पर करें फॉलो, खुद कर सकेंगी अपनी सुरक्षा

टी बार सैंडल

गर्मियों में फ्लैट और आरामदायक फुटवियर पहनने के लिए आप टी बार सैंडल कैरी कर सकती हैं. टी बार सैडंल स्लीक होने के साथ-साथ काफी स्टाइलिश भी लगती हैं. जिसे पहन कर आप आसानी से अपने लुक को ऑसम बना सकती हैं.

दोस्‍तों के साथ इन 6 ट्रैक्स पर लीजिए एडवेंचर के साथ बेहतरीन नजारे का लुत्फ, त्रियुंड ट्रैक सबसे खास आगे देखें…

क्रॉक्स

गर्मी में कंफर्टेबल फुटवियर का सेलेक्शन करने के लिए आप क्रॉक्स ट्राई कर सकती हैं. वहीं क्रॉक्स पहनने से आपको गिरने का भी डर नहीं रहता है. ऐसे में क्रॉक्स की मदद से आप पैरों को भी सुरक्षित रख सकती हैं. वहीं क्रॉक्स को आप हर आउटफिट के साथ आसानी से मैच कर सकती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)