अकेलेपन से दुनिया लगती है सूनी तो महिलाएं अपनाएं ये 6 आसान उपाय, 'दिल का दर्द' होगा कम

How to Deal With Loneliness: कई बार आप नए शहर में जाती हैं और पुराने दोस्‍तों और परिवार वालों को मिस करने लगती हैं या समय के साथ लोगों के बिहेव में बदलाव आता है और आप उनसे अब खुद को कनेक्‍ट नहीं महसूस कर पाती हैं. ये भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ काफी फ्रेंडली हों लेकिन कई दोस्‍त होने के बावजूद आप अंदर ही अंदर खालीपन महसूस करती हों. दरअसल, ये सारी चीजें आपके अकेलेपन की निशानी हो सकती है. अकेलेपन की स्थिति से खुद को बाहर निकालना आसान काम नहीं होता.

वोमेन्‍सडे में प्रकाशित लेख में कैलिफोर्नि‍या की फैमिली और मैरेज थेरेपिस्‍ट लीजा बहर बताती हैं कि अधिक दिनों तक अकेलापन महिलाओं में सीरियस हेल्‍थ प्रॉब्‍लम की वजह बन सकता है. एक शोध में पाया गया है कि महिलाओं में अकेलापन डिप्रेशन और नशे की तरफ धकेलने का काम करता है. यही नहीं, इसकी वजह से उनमें स्‍ट्रोक, लो इम्‍यूनिटी और अर्ली डेथ की स्थिति भी पैदा हो सकती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप या आपके आसपास कोई महिला अकेलेपन या खालीपन की शिकार है तो उसे किस तरह इससे उबरना चाहिए.

अकेलेपन को इस तरह करें दूर

खुद को व्‍यस्‍त करेंआप अपने लिए एक एक्टिविटी लिस्‍ट बनाएं और जहां तक हो सके खुद को बिजी रखें. इसके लिए आप अपने पसंद की चीजों को करने की ठानें और उन्‍हें पूरा करने की डेडलाइन डिसाइड करें. मसलन, इंडोर या आउटडोर गेम, वर्कआउट, डांस क्‍लास, आर्ट क्‍लास, ट्रैवलिंग आदि.

लोगों के बीच रहेंकोशिश करें कि आप लोगों के बीच में हों. इसके लिए आप उन हॉबीज पर काम करें जिसमें बिगनर्स को ग्रुप में लिया जाता हो. इसके लिए आप हाइकिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी क्‍लास आदि ज्‍वाइन कर सकती हैं.

अपनों की बनाएं लिस्‍टआप उन लोगों की लिस्‍ट तैयार करें जिनके साथ आपको हमेशा एक सहारा मिलता रहा है. जिनके पास आप अपना सुख-दुख बांट पाती हों या जिनके पास आप खुलकर हर बात बोल पाती हों.

जबरदस्‍ती खुद को बनाएं सोशलअकेलेपन की भले ही आप शिकार हों लेकिन यह हमेशा खुद सोचें कि आपको जहां तक हो सके सोशल बनना है. इसके लिए आप खुद को कहें कि आप इंट्रेस्टिंग हैं और आपको लोग पसंद करते हैं. कभी भी रिजेक्‍शन से डरे नहीं.

सोशल वर्क करेंभले कि आप किसी भिखारी को अच्‍छा खाना दें या किसी बूढ़े पड़ोसी की मदद करें या कभी कभी नर्सिंग होम जाकर सर्विस करें, आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए काम करें. यकीन मानिए, आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आप बेहतर महसूस करेंगी.

फ्रेश एयर जरूरीघर में खुद को बंद ना रखें और जहां तक हो सके आउटडोर रहें. ऐसा करने से आप अधिक बेहतर महसूस करेंगी और आपका मेंटल हेल्‍थ भी अच्‍छा रहेगा.